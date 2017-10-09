Спектакль для Волкера, или Почему продлили особый режим для Донбасса

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Роман Степняк

В пятницу Верховная Рада приняла так называемые "реинтеграционные законы" — в первом чтении президентский проект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления на этих территориях.

Политики и политологи ломают копия, пытаясь понять замыслы законодателей, попытавшихся вложить в документ некий сакраментальный смысл. Сторонники документов намекают на президентскую мудрость, которая позволила главе государства пройти между Сциллой и Харибдой и сохранить лицо перед западными послами, накануне посетившими Банковую и продлить действие неработающего закона о особом порядке на Донбассе с одной стороны, и удовлетворить амбиции воинствующей оппозиции, требующей решительных действий на востоке страны и требующей и в страшном сне не вспоминать Минские соглашения. В законе об особенностях государственной политики об этих соглашениях ни слова, зато есть упоминание о резолюции Совета Безопасности ООН, составленной на основе Минских соглашений.

Противники позитивного пятничного голосования в Верховной Раде, наоборот, проявляют крайнюю озабоченность. Здесь искать особой логики не следует. Особое неудовольствие этой группы вызвало продление действия закона об особом порядке местного самоуправления на неподконтрольных территориях, где хотя бы условно допускается мысль о правах этих органов, избранных на очередных выборах и возможной амнистии участникам боевых действий в составе вооруженных формирований непризнанных республик.

Кому в парламенте и дым сладок

Наблюдая за горячими событиями в Раде, трудно не заметить некую опереточность всего происходящего. Потасовки у трибуны в четверг и пятницу никак не были похожими на гневные и импульсивные порывы крайне убежденных в своей правоте людей. Возможно, не все действующие лица были заранее посвящены в тонкости сценария, но извлечь выгоду из создавшейся ситуации попытались все.

Ну что, скажем, депутату от "Свободы" Юрию Левченко стоило пронести в сессионный зал и зажечь дымовую шашку? Ссылки на обычные нормы поведения в местах массового скопления людей? Для депутатов в этом смысле уже давно существует исключение, сам спикер парламента Андрей Порубий в далеком 2010-м подобную акции осуществил на том же месте и успешно спрятался за депутатскую неприкосновенность, а преступная прокуратура во главе с регионалом Пшонкой и пальцем не пошевелила, чтобы привлечь виновных хоть к какой-то ответственности. Словом, депутату Левченко опасаться нечего, а можно только гордиться тем, что напомнил о существовании партии "Свобода" и прилично прорекламировал политическую силу.

Левченко сразу же рассказал журналистам о своем героическом поступке: он, мол, таким образом "за интересы государства" и заявил, что не бросал дымовую шашку, а аккуратно положил на пол, что полностью нивелирует его вину. Ну как же можно в чем-то упрекнуть депутата, если он заранее позаботился, чтобы не нанести никакого ущерба коллегам по парламентской деятельности: "Я ее не бросал, а поджег и положил на пол, чтобы никому в голову не попало", — пояснил Левченко.

Поступок Левченко можно считать вишенкой на торте всего спектакля под куполом на Грушевского. Никто никому не хотел принести вреда, каждый просто играл свою роль. Тут уж что кому было прописано!

Звонка из Берлина недостаточно YES Волкеризация Донбасса

Прелюдией к этому спектаклю можно назвать несколько предшествующих событий. 3 октября вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявила, что накануне ей позвонили от имени канцлера Германии Ангелы Меркель и "попросили проголосовать за продление действия Закона об особом статусе для оккупированных частей Донецкой и Луганской областей". Надо полагать, что звонил какой-нибудь клерк из Берлина, поскольку, по словам самой Сыроид, вел себя весьма вежливо: "никто ничего не требовал, не угрожал, не шантажировал, не унижал".

Естественно, Сыроид к такому предложению отнеслась весьма скептически, но сигнал для друзей и оппонентов был дан своевременно. Несмотря на оппозиционность "Самопомощи", которую в парламенте представляет Сыроид, между строк ее сообщения о телефонном разговоре с Берлином звучало предположение, что ослушаться такого совета удастся немногим.

В четверг 5 октября, когда оказалось, что берлинского разговора с Сыроид для положительного голосования в раде оказалось маловато, к делу подключилась "тяжелая артиллерия". С дружеским визитом на Банковую нагрянули послы США Мари Йованович, Германии Эрнст Райхель и Франции Изабель Дюмон. Информацию прокомментировал секретарь СНБО Александр Турчинов, добавив, что дипломаты были "шокированы" ситуацией в парламенте и "не понимают, что происходит", а также то, почему пленарное заседание парламента было сорвано.

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Представить себе, о чем был разговор, нетрудно. Это незамедлительно сказалось на событиях в парламенте, где был разыгран описанный выше сценарий. Каждая из групп показала и сохранила лицо, насколько это можно было сделать в создавшейся ситуации, а вместе порадовали спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, который назвал принятый законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса "жесткими шагами" для достижения мира.

Впрочем, при таком раскладе, ждать положительных сдвигов в решении проблемы Донбасса не приходится. Там, на более высоком уровне, ведь тоже игра…