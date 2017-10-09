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    Политика

    "План не на десятилетия". Ярош пообещал вернуть Донбасс

    (обновлено: )35408
    По словам Дмитрия Яроша, возвращение неподконтрольных Киеву территорий - "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок". Он также предложил отмечать возвращение Донбасса 20 апреля.
    Дмитрий Ярош. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, экс-глава движения "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что Киев в скором времени вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    В интервью изданию "Апостроф", опубликованному в понедельник, Ярош заявил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий — "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
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    При этом он предложил отмечать возвращение Донбасса 20 апреля, одновременно с датой создания возглавляемого им движения "Украинская добровольческая армия", "чтобы не праздновать много".

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    Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело об экстремизме в отношении руководителей "Правого сектора", в том числе Яроша. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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