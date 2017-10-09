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    Закон о реинтеграции подгоняли под встречу Волкера и Суркова - политолог

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (176)

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    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что без принятия Украиной закона о реинтеграции Донбасса у Волкера на встрече с Сурковым не было бы возможности для маневра.
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    Помощник президента России Владислав Сурков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков в субботу встретился в Белграде со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Эти переговоры происходили за закрытыми дверями. В тайне держалось даже место переговоров. Позже Сурков сообщил, что на встрече говорили о российской резолюции ООН по Донбассу, необходимости выполнения "Минска-2", а также о сохранении форматов "нормандской четверки" и контактной группы.

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    О том, связана ли эта встреча с принятым накануне в Украине законом о реинтеграции Донбасса, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

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    "Думаю, что встреча связана с голосованием за закон о реинтеграции Донбасса. Даже не встреча связана, а голосования подгонялись под эту встречу. Потому что мы знаем, когда в первый день не удалось принять эти законы, президент приезжал в ВР, общался с народными депутатами и, я думаю, искал аргументы, дабы убедить их на следующий день проголосовать, что и произошло. Достаточно важным было, чтобы голосование состоялось до встречи Сурков-Волкер. Но даже если бы его не произошло, встреча бы состоялась. Другой вопрос, насколько сильные бы позиции были у Волкера и была бы у него возможность для маневра", — отметил эксперт.

    УНИАН
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото

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