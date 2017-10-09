Закон о реинтеграции подгоняли под встречу Волкера и Суркова - политолог

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков в субботу встретился в Белграде со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Эти переговоры происходили за закрытыми дверями. В тайне держалось даже место переговоров. Позже Сурков сообщил, что на встрече говорили о российской резолюции ООН по Донбассу, необходимости выполнения "Минска-2", а также о сохранении форматов "нормандской четверки" и контактной группы.

О том, связана ли эта встреча с принятым накануне в Украине законом о реинтеграции Донбасса, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

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"Думаю, что встреча связана с голосованием за закон о реинтеграции Донбасса. Даже не встреча связана, а голосования подгонялись под эту встречу. Потому что мы знаем, когда в первый день не удалось принять эти законы, президент приезжал в ВР, общался с народными депутатами и, я думаю, искал аргументы, дабы убедить их на следующий день проголосовать, что и произошло. Достаточно важным было, чтобы голосование состоялось до встречи Сурков-Волкер. Но даже если бы его не произошло, встреча бы состоялась. Другой вопрос, насколько сильные бы позиции были у Волкера и была бы у него возможность для маневра", — отметил эксперт.