"Может, это слух?" Польша о невозможности блокировать импорт угля из Донбасса

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что страна технически не может заблокировать импорт угля из Донбасса и при этом до конца не уверена, что он существует.

Ранее сообщалось, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. По данным СМИ, в Польшу уголь был ввезен фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польских Катовицах. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук. Тхужевский ранее признал, что в Польшу была поставлена партия угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В свою очередь министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что сложившаяся ситуация "очень неприятная".

"Честно говоря, я не знаю, как можно этот импорт технически заблокировать… А может, это только слух? Может, это российский уголь?" — заявил Тхужевский в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Министр также вновь подчеркнул, что речь идет об очень малом объеме поставок. "Мы не обращаем внимания на такие малые объемы. У нас в Польше рынок угля считается в миллионах тонн. Могу говорить как министр энергетики, это не те объемы, которые могут каким-либо образом влиять на рынок угля", — сказал он.

По словам Тхужевского, Польша, импортируя уголь из Донбасса, не нарушала никаких запретов. Для тех, кто делает бизнес на этом угле, роль играет "быстрый заработок", "однако эмбарго не было нарушено", заявил он.

Кроме того, польский министр опроверг заявления своего украинского коллеги о том, что он якобы обещал заблокировать поставки донбасского угля. "Он не мог получить такого обещания, потому что не поднимал этой темы", — сказал Тхужевский.

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Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.