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    Экономика

    Киев поручил посольствам отслеживать незаконные поставки угля из Донбасса

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    Министр энергетики Игорь Насалик напомнил, что Украина на уровне СНБО приняла решение о полной блокаде угля. Он также подчеркнул, что реализация угля из зоны ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма.
    Разгрузка угля. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Украина довела до ведома Польши свою позицию о неприемлемости поставок угля из неподконтрольного Киеву Донбасса, и поручила своим посольствам отслеживать возможность незаконных поставок, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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    Ранее польская Gazeta Prawna сообщила, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Как утверждает издание, в Польшу уголь был ввезен фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польском Катовице. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший "вице-министр" энергетики самопровозглашенной ЛНР Александр Мельничук. Позже глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что в республику была поставлена партия угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В свою очередь находящийся с визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что сложившаяся ситуация "очень неприятная".

    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/
    Не по-братски как-то... Соцсети об угле Донбасса в Польше

    "Мы озвучили нашу позицию, и они приняли к сведению эту информацию. Позиция Украины здесь четко определена: после полной "национализации" угольных шахт на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украина на уровне СНБО приняла решение о полной блокаде угля. Мы считаем, что реализация угля из зоны ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма, который сегодня Украина на себе ощущает. Поэтому мы обратились и ко всем нашим посольствам в странах, которые тем или иным образом вовлечены в перегрузку или эксплуатацию угля, чтобы они отслеживали эту ситуацию", — сказал Насалик в интервью "Укринформ".

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    Министр считает, что польская сторона услышала Киев в этом вопросе. "Я считаю, что мы изложили нашу позицию полякам, и они нас услышали", — сказал Насалик.

    На неподконтрольной территории Донбасса остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый антрацит, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.

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