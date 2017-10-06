Корольчук: Украина зависима от российского угля

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном эквиваленте почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до около 2 миллиардов долларов. Такие данные предоставила Государственная фискальная служба Украины. Основным поставщиком угля за этот период была Россия (почти 55%). Второе место занял уголь из США (25%), а третье — из Канады (6,1%).

Когда Украина перестанет быть зависимой от импортного угля, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як змінилися обсяги імпорту російського вугілля за останні три роки?

— Треба розуміти, що в тих даних, які ви озвучили, є важливий аспект: основну масу цього вугілля, фактично 90%, становить вугілля коксівної групи. Тобто те, яке використовується в металургії, яке не має відношення до енергетики. А енергетичне вугілля, воно сьогодні імпортується в Україну в незначних обсягах. В першу чергу це стосується антрациту і ще менше — газової групи вугілля. Тому, фактично, можна сказати, що від коксівного вугілля ми продовжуємо бути залежними від Росії, і будемо залежні в подальші роки за умов хіба що, так можна невтішно посміятися, якщо наша металургійна галузь взагалі вся не вмре. Тобто якщо не припинить свою діяльність. Тоді нам не потрібне буде коксівне вугілля. Будемо сподіватися, такого не станеться, тому що це все-таки доходи до бюджету і робота сотень тисяч людей. Тому в цьому аспекті все зрозуміло, і ми будемо далі залишатися залежними від Россії.

Прокоментуйте ситуацію з енергетичним вугіллям.

— ТЕС, які використовують антрацит, вони — зупинені. Основне навантаження несуть ТЕС, які використовують газову групу вугілля, яка в принципі, поки що видобувається в Україні в достатніх обсягах. Відповідно, два ключових джерела імпорту антрациту — це Південна Африка і США. Окремо можна говорити про Росію, вона також присутня в поставках антрациту. Більше того, вона також поставляє і газову групу вугілля, якого достатньо в Україні. Але є теплові електроцентралі, які в основному забезпечують виробництво електроенергії і тепла також, і вони також, до речі, отримують вугілля газової групи з Росії. Але якщо говорити про антрацит, то десь приблизно за підсумками року можна буде говорити, що його імпорту буде здійснено до 1 мільйона тонн. І чому я кажу, що окремо Росію варто виділяти, тому що значний обсяг вугілля також постачається з Ростовських шахт, які належать компанії ДТЕК. Тобто в них там є шахти, вони везуть звідти вугілля тепер в Україну.

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На свої підприємства?

— Так, на свої підприємства, звичайно. І їх підприємствам належать ті шахти.

В контексті останніх подій щодо прийняття законопроектів по Донбасу виходить, що коли закони ухвалять, російське вугілля буде під забороною?

— Я думаю, що навіть якщо до такого дійде, то тоді, звичайно, можна буде говорити виключно про варіант подальшого штучного стискування економіки України в частині енергетики і промисловості, які споживають російське вугілля. Тому що іншого варіанту немає. Замінити — не просто, як ми побачили по досвіду і південноафриканського вугілля, яке везуть, і американського вугілля, яке обіцяли, це — невеликі обсяги, вони не рятують ситуацію. І в будь-якому випадку навантажити інші напрямки енергетики, в першу чергу, АЕС, так не виходить. Тобто це все ілюзія, вона вже розвіялася, в тому числі і в тих людей, які, до речі, і починали блокаду Донбасу. Вони тепер навіть і не говорять про те, що можна легко перевести ТЕС з антрациту на газову групу без втрат, навантажити АЕС.

Тому, на жаль, це відбуватиметься виключно за рахунок шкоди для економіки України. Ми можемо отримати такий результат. Тобто, коли будуть введені санкції, ми повністю відмовимося від російського вугілля. Що стосується коксівного, то треба повністю покласти металургійний сектор, і ми тоді взагалі втратимо значний відсоток доходу до бюджету. Тому поки що ситуація особливо не змінилася. Повторюся, що ми скоротили споживання антрациту не за рахунок надзвичайно ефективних робіт, а за рахунок того, що у нас знизилося споживання електроенергії… Тобто жодного професійного підходу, як люблять говорити в уряді, ми не побачили, на жаль.

Напомним, президент Петр Порошенко ранее уверял, что Украина заключила контракт с американскими угольными компаниями, который даст возможность заменит поставки из РФ. Тем временем, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире Голоса Столицы заявил, что газом Украина на зиму обеспечена, а угля необходимо закупить еще порядка 4 тонн.