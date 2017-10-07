Электроэнергия подорожала из-за блокады угля из Донбасса - замминистра

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Цена на электроэнергию в Украине выросла из-за блокирования поставок угля с неподконтрольных Киеву районов Донбасса, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"До блокады в цене электроэнергии стоимость угля была 1760 гривен за тонну. Это тот уголь, который добывался на шахтах, которые были зарегистрированы на территории Украины, но производственные мощности были на оккупированной территории. После великих подвигов наших "блокировщиков" и патриотов, эти шахты были "отжаты" и сегодня торгуют на благо боевиков и Российской Федерации", — заявил Грымчак в эфире телеканала Zik.

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Именно поэтому, по словам замминистра, сегодня стоимость угля, которая закладывается в цену электроэнергии, составляет уже 1890 гривен.

"Вот и последствия некоторых шагов, которые вредят стране. К сожалению, эти люди из партии "Самопомич" и компания получили достаточно большую поддержку общества, потому что пользовались эмоциями, когда им это все рассказывали. А не трезвым умом и пониманием, что такое гибридные войны и как их выигрывать" — добавил чиновник.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.