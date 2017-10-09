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    "Состоялась сверка часов". Песков о встрече Волкера и Суркова

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    По словам пресс-секретаря российского президента, изменения "на земле" не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или иных стран, в частности, США.
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решить конфликт на востоке Украины невозможно одним "нормандским форматом", на встрече помощника российского президента Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера "состоялась сверка часов".

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    "Что касается встречи Суркова и Волкера, состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации", — сказал Песков.

    "Изменения "на земле" не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или иных стран, в частности, США. Изменения "на земле" могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс. Для изменения ситуации "на земле" необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а именно на решение проблем мирными, политическими средствами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что должно произойти, "чтобы начали происходить изменения "на земле".

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    Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу, 7 октября, в Белграде перемирие на востоке Украины.

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