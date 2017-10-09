Корнейчук: что ждет Донбасс после встречи Суркова и Волкера

РИА Новости Украина

Продолжаются переговоры на высшем уровне вокруг украинского вопроса. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в субботу, 7 октября, в Белграде обсудили перемирие на востоке Украины.

Встреча была крайне закрытой, не назывались даже конкретное место и время переговоров. Об их итогах позднее кратко рассказал Владислав Сурков. Он заявил, что общение было конструктивным.

"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", — сказал Сурков.

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы.

"Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся", — заключил Сурков.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook спрогнозировал возможные последствия встречи Суркова и Волкера.

По мнению эксперта, можно предположить, что дальнейшее движение в Донбассе будет состоять из ряда одновременных шагов.

"Первый — гарантия сохранения перемирия, начатого с сентября. Второе — начало тестового взаимного отвода войск, как прописано в Минских соглашениях. Тем более, что места уже определены, но с 2015-го все срывалось. Третье — прогресс в обмене пленными. Четвертое — подготовка и принятие компромиссной резолюции Совбеза ООН о вводе миротворцев на Донбасс. И начало формирование контингента. Пятое — подготовка к проведению местных выборов на Донбассе. В частности — принятие Украиной отдельного закона, согласно которому выборы должны состояться", — перечислил Корнейчук.

В то же время неясно, что будет по вопросу экономических связей, добавил он.

"Похоже, этот вопрос решили не трогать до местных выборов. На случай, если все сорвется", — подытожил аналитик.

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