СМИ: в Украину незапланированно приедет спецпосланник США

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Спецпосланник США Курт Волкер собирается с визитом в Украину 27 октября, сообщает в субботу украинское агентство "LIGA.net" со ссылкой на источник в МИД Украины.

"Волкер прибудет в Украину 27 числа… Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", — говорится в сообщении.

По данным издания, после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде у Волкера есть дополнительные темы для разговора по поводу миссии ООН в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.