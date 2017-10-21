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    СМИ: в Украину незапланированно приедет спецпосланник США

    (обновлено: )28430
    По данным СМИ, после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде у Волкера есть дополнительные темы для разговора по поводу миссии ООН в Донбассе.
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Спецпосланник США Курт Волкер собирается с визитом в Украину 27 октября, сообщает в субботу украинское агентство "LIGA.net" со ссылкой на источник в МИД Украины.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
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    "Волкер прибудет в Украину 27 числа… Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", — говорится в сообщении.

    По данным издания, после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде у Волкера есть дополнительные темы для разговора по поводу миссии ООН в Донбассе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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