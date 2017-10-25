Раде предложили утвердить список потенциально опасных пород собак

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Группа из 20 депутатов предлагает Верховной Раде утвердить список потенциально опасных пород собак. Соответствующие изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения" предусматривает зарегистрированный в парламенте законопроект №7220 о введении учета домашних и беспризорных животных.

Парламентарии предлагают на законодательном уровне установить такие потенциально опасные породы собак: акита-ину (см. на фото), американский бульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский мастиф, бельгийский мастиф, аргентинский дог, бельгийская овчарка, бернский зенненхунд, бордоский дог, бразильская фила, бульмастиф, бультерьер, доберман, кавказская овчарка, кане корсо, мастино неаполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, перо преса канарио, южнорусская овчарка, ризеншнауцер, родезийский риджбек, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, восточноевропейская овчарка, тосаину, черный терьер, немецкий боксер, фокстерьер, шарпей, ягдтерьер немецкий, а также метисы указанных пород с явными фенотипическими признаками.

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Авторы законопроекта хотят обязать владельцев собак таких пород при регистрации питомцев предоставлять медицинскую справку о прохождении обязательного предварительного и периодического психиатрических осмотров, а также справку из кинологического центра о том, что человека научили содержать собаку потенциально опасной породы.

"Целью и задачей принятия проекта законопроекта является введение системы регистрации и учета домашних и бездомных животных", — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в Украине владельцев домашних собак и котов могут обязать чипировать своих животных. Также домашних любимцев в случае принятия законопроекта необходимо будет регистрировать. Разводить же можно будет только "породистых".