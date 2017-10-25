Тузик, прячься. На подходе – штрафы и облавы на домашних животных

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

И смех и грех

Фантазии депутатам не занимать, теперь они добрались до собак и котов. Для украинцев хотят ввести обязательную платную регистрацию и чипирование домашних котов и собак. Разводить можно будет только породистых животных. Похоронить их – только на специальных кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и даже проверять "незаконные" беременности.

Такие "революционные" инициативы указаны в законопроекте №7220, зарегистрированном в парламенте 20 октября 2017 года.

"Важной составляющей в решении вопросов, связанных с животными вопрос ответственности лиц, которые их содержат. Только механизм адекватной ответственности за ненадлежащее содержание животных способен урегулировать такие вопросы, как снижение уровня конфликтности населения и предотвращения жестокости по отношению к животным..", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект уже наделал немало шуму в сети. Многие возмутились немалыми штрафами, а также участием в этом полиции. Мол, теперь вместо того, чтобы заниматься наркоманами и преступниками, полиция будет ходить по дворам в поисках "беременной мурки".

Подробнее о том, что предлагается новым законом, — в обзоре РИА Новости Украина.

Платная регистрация всех животных

Основа законопроекта – повальная регистрация всех животных – диких, бездомных и домашних. За первых и вторых заплатит местная власть, а за последних должны будут владельцы.

Если украинец только купил кота или собаку, зарегистрировать их нужно будет не позже, чем через 5 дней и заплатить сбор в 180 грн. Исправление технических ошибок, допущенных при регистрации животного, обойдется еще в 70 грн. Освободят от сбора только чернобыльцев, инвалидов Великой Отечественной войны, участников АТО, инвалидов I и II групп, общественные организации и приюты, органы государственной и местной власти, а также тех украинцев, которые взяли животное из приюта.

После регистрации животному выдадут пожизненный порядковый номер. Его придется прикрепить к ошейнику животного, причем не только собак, но и домашних котов. Кроме того, животных будут чипировать.

Введут и обязательное посещение ветеринарных клиник – не реже, чем раз в три года.

Роды – только в питомниках

Разведение домашних животных без "породной ценности", то есть дворняжек, украинцам запретят. Нельзя будет разводить потомство и "на дому".

Это придется делать исключительно в племенных питомниках и кинологических клубах, имеющих лицензию.

Штрафы и уголовная статья

Умерщвление беременных котов и собак, их усыпление в присутствии маленьких детей будет приравниваться к жестокому обращению с животными.

Наказывается это, согласно 299 статье УК Украины, штрафом до 850 гривен или арестом на срок до шести месяцев.

Отдельно выписаны и ряд других штрафов:

От 850 до 1700 грн – за не уборку экскрементов собаки (за исключением собак-поводырей).

От 5100 до 20 400 грн – за использование животных для попрошайничества.

От 5100 до 20 400 грн – за разведение беспородных домашних животных и появление потомства "на дому".

От 3400 до 20 400 грн – за отказ от стерилизации животного.

От 340 до 20 400 грн с конфискацией животного – за продажу котов и собак с рук без документов.

Вторая цифра во всех случаях указана за повторное нарушение в течение года.

Психиатрический осмотр собак

Отдельно законодатели определили перечень потенциально опасных пород собак, которые подлежат обязательному психиатрическому осмотру, это: акита-ину, американский бульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский мастиф, бельгийский мастиф, аргентинский дог, бельгийская овчарка, бернский зенненхунд, бордоский дог, бразильская фила, бульмастиф, бультер, доберман, кавказская овчарка, кане корсо, мастино неаполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, перо пресса канарио, южнорусская овчарка, ризеншнауцер, родезийский риджбек, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, восточноевропейская овчарка, тосаину, черный терьер, немецкий боксер, фокстерьер, шарпей, ягдтерьер немецкий, а также метисы указанных пород.

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Легализация похорон

После смерти кошки или собаки собственник обязан будет немедленно уведомить об этом свою ветеринарную клинику.

Труп животного нужно будет сдать вместе с ранее полученным паспортом и номерным знаком, указанным на жетоне.

Похороны кота или собаки, предлагают депутаты, должны осуществлять сугубо на кладбищах для животных и в крематориях, которые создадут за счет местных бюджетов.

Облавы Нацполиции

Контроль за соблюдением всех указанных новшеств предлагается возложить на Нацполицию.

Силовики смогут приходить к украинцам домой и проверять: носит ли их кот ошейник, в надлежащих ли условиях содержится собака, не возникло ли у домашнего животного "незаконной" беременности.

Помимо наложения штрафов, у полиции будут полномочия временно изымать у украинца домашнее животное до суда.

Мнения

Как пишет политэксперт Юрий Романенко, фантазии депутатам в сфере обогащения не занимать. Комментируя систему штрафов у себя в Facebook, он с иронией отмечает:

"Контроль за соблюдением всех указанных новшеств предлагается возложить на Нацполицию. Ну да, все остальные проблемы в полиции уже побороли. Помимо наложения штрафов, у полиции будут полномочия временно изымать у украинца домашнее животное до суда".

В то же время политолог Николай Спиридонов считает, что законопроект – это дополнительная кормушка для госбюджета. Ведь, отмечает политолог, платная регистрация привнесет до миллиарда поступлений в бюджет, учитывая количество домашних животных.

"Мелочь, а для власти приятно, учитывая количество домашних котов. Их явно миллионы, а значит количество ожидаемых поступлений в бюджет составит до миллиарда гривен). Если нужно будет вносить изменения, например при переезде кота, ещё + 70 гривен! Неплохая дополнительная кормушка для госбюджета и его фактических владельцев", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

По его мнению, есть в законе и положительные стороны. Например, вводится штраф от 850 до 1700 гривен для граждан, которые не убирают за своими собаками. Также вводится обязательный психиатрический осмотр опасных пород собак, что тоже, лишним не считаю. Было множество случаев, когда собаки бойцовских пород загрызали своих хозяев или случайных жертв.

Однако, добавляет Спиридонов, некоторые штрафы достаточно сомнительные.

"Например, если кошка родила дома, то за это может быть штраф от 5 до 20 тысяч гривен. Кошачьи роды — только в ветеринарной клинике. До 20 тысяч гривен также придётся заплатить за продажу котов и собак без документов на них. Ну и самое интересное, что контроль за всеми этими собаками и котами возложат на Нацполицию. Похоже, что под предлогом поиска домашних животных будут пытаться осуществлять поквартирный обход. Заодно может и оружие найдут, или ценности какие-нибудь, незадекларированные…", — резюмирует политолог.

По материалам из открытых источников интернет