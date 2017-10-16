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16.10.201710:47
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    Общество

    Украине надо отказаться от массовой эвтаназии бездомных животных – зоощазитник

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    В эфире радиостанции Голос Столицы координатор зоозащитного движения UAnimals Александр Тодорчук заявил, что в Украине неизвестно куда деваются огромные бюджеты на зоозащиту, а бездомных животных становится только больше.
    Приют для собак Лора
    УНИАН

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Киеве состоялся Всеукраинский марш за права животных, организованный зоозащитной инициативой UAnimals. Марш стартовал из парка имени Тараса Шевченко. По инициативе активистов из 17 городов Украины, на Всеукраинском марше за права животных подписали меморандум с целями зоозащиты. 

    Приют для собак Лора
    УНИАН
    Преданные сердца. Приют для собак в Киевской области

    О защите прав животных высказался координатор зоозащитного движения UAnimals Александр Тодорчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Вопрос защиты прав поднимался и по отношению к домашним животным, и к бездомным. Потому что мы поднимаем вопрос того, чтобы города в принципе отказались от практики массовой эвтаназии, как инструмента регулирования популяции бездомных животных. Потому что весь мир уже от этого отказывается. Есть программы стерилизации, создания приютов. В Украине, к сожалению, куда-то деваются огромные бюджеты, а в результате во многих города проблема с бездомными животными все равно остается. Кроме того, мы обращаемся к обществу с тем, что собаки и коты не становятся сами по себе бездомными, их выбрасывают. По статистике, каждое третье животное – бездомное в первом поколении", — отметил зоозащитник.

    Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве


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