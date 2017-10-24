Депутаты хотят заставить регистрировать домашних животных и платить за них

Ina Fassbender / dpa / AFP

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Украине владельцев домашних собак и котов могут обязать чипировать своих животных. Также домашних любимцев, в случае принятия законопроекта №7220, необходимо будет регистрировать. Разводить же можно будет только "породистых", сообщают "Вести".

С такими инициативами выступили народные депутаты, указано в законопроекте №7220.

В числе предлагаемых авторами законопроекта мер также предусматривается хоронить домашних животных — только на специальных кладбищах.

А Нацполиция может получить право устраивать облавы и проверять "незаконные" беременности домашних любимцев.

Основа законопроекта – повальная регистрация всех животных – диких, бездомных и домашних. За первых и вторых заплатит местная власть, за последних – владельцы.

В такую базу должны будут попасть все животные, которые старше двух месяцев. Если украинец только купил кота или собаку, зарегистрировать их нужно будет не позже, чем через пять дней.

При переезде с домашним животным украинцев обяжут уведомлять ветеринарную службу, тоже в пятидневный срок.

После регистрации животному выдадут пожизненный порядковый номер. Его придется прикрепить к ошейнику животного, причем не только собак, но и домашних котов.

Введут и обязательное посещение ветеринарных клиник – не реже, чем раз в три года.

Украинцы, у которых живут коты и собаки, должны будут заплатить новый сбор — 180 гривен.

Освободят от сбора чернобыльцев, инвалидов Великой Отечественной войны, участников АТО, инвалидов I и II групп, общественные организации и приюты, органы государственной и местной власти, а также тех украинцев, которые взяли животное из приюта.

Разведение домашних животных без "породной ценности", то есть дворняжек, украинцам запретят.

Нельзя будет разводить потомство и "на дому". Это придется делать исключительно в племенных питомниках и кинологических клубах, имеющих лицензию.

Умерщвление беременных котов и собак, их усыпление в присутствии маленьких детей будет приравниваться к жестокому обращению с животными. Наказывается это, согласно 299 статье УК Украины, штрафом до 850 гривен или арестом на срок до шести месяцев.

Отдельно выписан и ряд других штрафов.

От 850 до 1700 гривен — за не уборку экскрементов собаки (за исключением собак-поводырей).

От 5100 до 20 400 гривен — за использование животных для попрошайничества.

От 5100 до 20 400 гривен – за разведение беспородных домашних животных и появление потомства "на дому".

От 3400 до 20 400 гривен – за отказ от стерилизации животного.

От 340 до 20 400 гривен с конфискацией животного – за продажу котов и собак с рук без документов.

Отдельно законодатели определили перечень потенциально опасных пород собак, которые подлежат обязательному психиатрическому осмотру, такие как акита-ину, американский бульдог, бульмастиф, бультер, доберман, кавказская овчарка, мастино неаполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог и многие другие.

После смерти кошки или собаки собственник обязан будет немедленно уведомить об этом свою ветеринарную клинику. Труп животного нужно будет сдать вместе с ранее полученным паспортом и номерным знаком, указанным на жетоне.

Похороны кота или собаки, предлагают депутаты, должны осуществлять сугубо на кладбищах для животных и в крематориях, которые создадут за счет местных бюджетов.

Если законопроект будет принят, подготовка к его воплощению в жизнь займет четыре месяца.