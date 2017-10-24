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    Общество

    Депутаты хотят заставить регистрировать домашних животных и платить за них

    (обновлено: )893018
    Основа законопроекта депутатов – повальная регистрация всех животных – диких, бездомных и домашних. За первых и вторых заплатит местная власть, за последних – владельцы.
    Мальтийская болонка
    Ina Fassbender / dpa / AFP

    КИЕВ, 24 окт —  РИА Новости Украина. В Украине владельцев домашних собак и котов могут обязать чипировать своих животных. Также домашних любимцев, в случае принятия законопроекта №7220, необходимо будет регистрировать. Разводить же можно будет только "породистых", сообщают "Вести".

    С такими инициативами выступили народные депутаты, указано в законопроекте №7220.

    Забавные фото животных
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    В числе предлагаемых авторами законопроекта мер также предусматривается хоронить домашних животных — только на специальных кладбищах.

    А Нацполиция может получить право устраивать облавы и проверять "незаконные" беременности домашних любимцев. 

    Основа законопроекта – повальная регистрация всех животных – диких, бездомных и домашних. За первых и вторых заплатит местная власть, за последних – владельцы.

    В такую базу должны будут попасть все животные, которые старше двух месяцев. Если украинец только купил кота или собаку, зарегистрировать их нужно будет не позже, чем через пять дней.

    При переезде с домашним животным украинцев обяжут уведомлять ветеринарную службу, тоже в пятидневный срок.

    После регистрации животному выдадут пожизненный порядковый номер. Его придется прикрепить к ошейнику животного, причем не только собак, но и домашних котов.

    Введут и обязательное посещение ветеринарных клиник – не реже, чем раз в три года.

    Украинцы, у которых живут коты и собаки, должны будут заплатить новый сбор — 180 гривен. 

    Освободят от сбора чернобыльцев, инвалидов Великой Отечественной войны, участников АТО, инвалидов I и II групп, общественные организации и приюты, органы государственной и местной власти, а также тех украинцев, которые взяли животное из приюта.

    Разведение домашних животных без "породной ценности", то есть дворняжек, украинцам запретят. 

    Нельзя будет разводить потомство и "на дому". Это придется делать исключительно в племенных питомниках и кинологических клубах, имеющих лицензию.

    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве. Джамала, коты и собаки

    Умерщвление беременных котов и собак, их усыпление в присутствии маленьких детей будет приравниваться к жестокому обращению с животными. Наказывается это, согласно 299 статье УК Украины, штрафом до 850 гривен или арестом на срок до шести месяцев.

    Отдельно выписан и ряд других штрафов.

    От 850 до 1700 гривен — за не уборку экскрементов собаки (за исключением собак-поводырей).

    От 5100 до 20 400 гривен — за использование животных для попрошайничества.

    От 5100 до 20 400 гривен – за разведение беспородных домашних животных и появление потомства "на дому".

    От 3400 до 20 400 гривен – за отказ от стерилизации животного.

    От 340 до 20 400 гривен с конфискацией животного – за продажу котов и собак с рук без документов.

    Акция в поддержку животных в Киеве
    Елена Терентьева / Facebook
    Массовая акция в поддержку животных в Киеве

    Отдельно законодатели определили перечень потенциально опасных пород собак, которые подлежат обязательному психиатрическому осмотру, такие как акита-ину, американский бульдог, бульмастиф, бультер, доберман, кавказская овчарка, мастино неаполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог и многие другие.

    После смерти кошки или собаки собственник обязан будет немедленно уведомить об этом свою ветеринарную клинику. Труп животного нужно будет сдать вместе с ранее полученным паспортом и номерным знаком, указанным на жетоне.

    Похороны кота или собаки, предлагают депутаты, должны осуществлять сугубо на кладбищах для животных и в крематориях, которые создадут за счет местных бюджетов.

    Если законопроект будет принят, подготовка к его воплощению в жизнь займет четыре месяца.

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