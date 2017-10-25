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    Общество

    Игорь, это не тот год! Сеть рассмешил образ нардепа-"радикала"

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (42)

    (обновлено: )40710
    Пользователей социальных сетей развеселил "шпионский" образ Игоря Мосийчука, в котором он явился на заседание суда по делу Николая Коханивского. На фото видно, как нардеп заходит в зал и общается с лидером ОУН в пальто и шляпе.
    Игорь Мосийчук на судебном заседании по делу Николая Коханивского
    Игорь Мосийчук/Facebook

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") пришел в пальто и шляпе на заседание суда по делу лидера "Организации украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского, чем "взорвал" социальные сети.

    Образ одного из самых известных "радикалов" вызвал множество комментариев. Лучшие среди них:

    • "Ему еще надо спортивный альманах в карман пришопить".
    • "Марти, это не тот год)".
    • "Доктор Ватсон!".
    • "Инспектор Гаджет".
    • "Теперь все стало на свои места. Мосийчук отправляется в будущее, чтобы узнать результаты лотереи".
    • "Мосийчук как кошелек ОУН, это, конечно, зашквар, равно как и Билецкий — кореш авакэна".
    • "Игорь Мосийчук изобрел машину времени и готовится переместиться в 1952 год".
    • "Украинский "политикум" после того, как они построили Трою и выкопали Черное море, уже ничем не удивляет!"

    Игорь Мосийчук/Facebook
    Игорь Мосийчук на судебном заседании по делу Николая Коханивского

    Святошинский районный суд Киева в среду отправил под домашний арест на два месяца Коханивского и обязал его носить электронный браслет.

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    В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила активистов из зала, около 30 человек были задержаны. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал.

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