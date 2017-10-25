Игорь, это не тот год! Сеть рассмешил образ нардепа-"радикала"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") пришел в пальто и шляпе на заседание суда по делу лидера "Организации украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского, чем "взорвал" социальные сети.
Образ одного из самых известных "радикалов" вызвал множество комментариев. Лучшие среди них:
- "Ему еще надо спортивный альманах в карман пришопить".
- "Марти, это не тот год)".
- "Доктор Ватсон!".
- "Инспектор Гаджет".
- "Теперь все стало на свои места. Мосийчук отправляется в будущее, чтобы узнать результаты лотереи".
- "Мосийчук как кошелек ОУН, это, конечно, зашквар, равно как и Билецкий — кореш авакэна".
- "Игорь Мосийчук изобрел машину времени и готовится переместиться в 1952 год".
- "Украинский "политикум" после того, как они построили Трою и выкопали Черное море, уже ничем не удивляет!"
Святошинский районный суд Киева в среду отправил под домашний арест на два месяца Коханивского и обязал его носить электронный браслет.
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В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила активистов из зала, около 30 человек были задержаны. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал.