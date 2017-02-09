Мосийчук об убийстве "Моторолы": это сделала не РФ, а украинцы

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Командира ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола" в Донецке убили украинцы, заявил народный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире "5 канала".

В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

"Я знаю, и твердо убежден и знаю даже лиц, которые этому способствовали, кто ликвидировал "Моторолу". Это никакая не Российская Федерация – это сделали украинцы. И украинцы придут за каждым. Давайте прекратим быть нацией "терпил", которая постоянно говорит, что это ФСБ, что это их внутренние разборки – это наши их ликвидируют. Не могу говорить о "Гиви", по "Мотороле" говорю точно", — сказал Мосийчук.

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В среду утром минобороны ДНР заявило, что в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".