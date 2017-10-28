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    Погребинский о пользе "майдана" Саакашвили для Порошенко

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (292)

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    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в пресс-центре РИАНовости Украина обратил внимание, что Юлия Тимошенко дистанцировалась от акций протеста под Верховной Радой.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Акции протеста под Верховной Радой, так называемый "майдан" Саакашвили, скорей сыграл в польщу президента Петра Порошенко, чем против него, заявил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии.

    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Евгений Котенко
    Майдан Саакашвили: трансформация требований и реакция власти

    По его мнению, благодаря тому, что "Михомайдан" сдулся, потенциальные враги президента теперь понимают, что если выбрать неправильный момент, то в итоге из их акций протеста ничего не выйдет.  

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    "Сначала не была понятна позиция Авакова, однако теперь можно сказать, что в этом конфликте позиции Авакова и Порошено совпадают. И неслучайно, что Юлия Владимировна (Тимошенко —Ред.), которая тонко чувствует конъюнктуру, она не стала участвовать в этом протесте, понимая, к чему дело идет", — заявил Погребинский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.   

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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