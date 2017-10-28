Погребинский о пользе "майдана" Саакашвили для Порошенко

Акции протеста под Верховной Радой, так называемый "майдан" Саакашвили, скорей сыграл в польщу президента Петра Порошенко, чем против него, заявил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии.

По его мнению, благодаря тому, что "Михомайдан" сдулся, потенциальные враги президента теперь понимают, что если выбрать неправильный момент, то в итоге из их акций протеста ничего не выйдет.

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"Сначала не была понятна позиция Авакова, однако теперь можно сказать, что в этом конфликте позиции Авакова и Порошено совпадают. И неслучайно, что Юлия Владимировна (Тимошенко —Ред.), которая тонко чувствует конъюнктуру, она не стала участвовать в этом протесте, понимая, к чему дело идет", — заявил Погребинский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.