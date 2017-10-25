Савченко предложила Зеленскому пойти в президенты

КИЕВ, 25 окт — РИА новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала известного украинского шоумена Владимира Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.

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"А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? Из Рональда Рейгана вышел неплохой президент. А Зеленский, тем более, уже провел репетицию в фильме "Слуга народа". Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок. Чем черт не шутит?" — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

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Напомним, ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ.