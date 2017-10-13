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    Политика

    Глава Донецкой области пожаловался в СБУ на "лживое заявление" Савченко

    (обновлено: )31513
    По словам Павла Жебривского, Надежда Савченко обвинила его в "организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой провести проверку заявлений депутата Верховной Рады Надежды Савченко об организации контрабанды сигарет из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в Евросоюз, но СБУ не нашла достаточного количества доказательств для реагирования.

    Надежда Савченко и закон о реинтеграции Донбасса. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Савченко о "пустом и порожнем" законе о реинтеграции Донбасса

    Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что намерен подать в суд на Савченко из-за обвинений в контрабанде сигарет из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в ЕС.

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    "С ее (Савченко — Ред.) уст прозвучало обвинение в мой адрес в "организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях". Считаю, что это лживое безосновательное заявление унижает не только меня как должностное лицо, но и государственный орган, который я возглавляю. Поэтому обратился в СБУ и НАБУ с требованием провести проверку озвученных нардепом заявлений", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    Павел Жебривский/Facebook, 13 октября 2017

    Он также сообщил, что уже получил ответ от Службы безопасности Украины относительно рассмотрения его обращения. В документе, фотографию которого он опубликовал на своей странице, указано, что спецслужба не нашла достаточного количества доказательств для реагирования в рамках определенных украинским законодательством полномочий.

    facebook.com/zhebrivskyi
    Ответ Павлу Жебривскому из СБУ

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