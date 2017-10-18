Савченко о протестах под Радой. Хотят пробиться к "провластному корыту"

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутат Надежда Савченко назвала "бестолковыми" требования митингующих у Верховной Рады, по ее мнению, организаторы акции протеста намерены "скинуть нынешнюю власть" и попасть к "провластному корыту".

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

"Политики, которые выводили людей дали им наживку, при этом если бы люди думали, они бы поняли, что это абсолютно бестолковые требования. Они не изменят ничего к лучшему, но людям нужно было дать какой-то лозунг. Украинцы понимают, что они хотят протестовать, они хотят выйти и изменить это все. Как — никто им путь не говорит. Завтра, к примеру, власть примет эти три закона и что дальше? Дальше практически ничего не происходит, потому что на это нужно время", — сказала Савченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

По ее мнению, политики организовали митинг не для того, чтобы выполнили эти требования, а чтобы "люди помогли им скинуть нынешнюю власть и привели их к провластному корыту".

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.