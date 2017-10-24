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    Россия

    Собчак: восстановление отношений с Украиной - главная задача РФ

    (обновлено: )14015
    Ксения Собчак отметила на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, что Крым является территорией Украины, а Украина - важнейший партнер России.
    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ.

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    "Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", — сказала Собчак на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании.

    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России

    По ее словам, с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины. "Крым украинский. Точка… Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — добавила телеведущая.

    Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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