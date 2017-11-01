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    Общество

    Сын Авакова провел ночь в СИЗО, в среду он предстанет перед судом

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (26)

    (обновлено: )17620
    Сын главы МВД Александр Аваков, который был задержан накануне по подозрению присвоении и растрате госсредств, провел ночь в следственном изоляторе. В среду ему изберут меру пресечения.
    Александр Аваков
    bagnet.org

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр, задержанный по подозрению в присвоении и растрате госсредств, провел ночь в изоляторе, сообщает 112 Украина.

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    В среду ему будет избрана мера пресечения. В каком суде, не уточняется.

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    Накануне сообщалось, что ее изберут в Соломенском районном суде Киева.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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    Александр Аваков
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
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