Сын Авакова, находясь в больнице, прокомментировал свое задержание

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр уверен, что открытое против него дело о закупке МВД рюкзаков по завышенным ценам является политическим.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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"Процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно политизированным, ангажированным политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее…" — приводит слова Авакова-младшего "Радио Свобода".

Как сообщается, во время общения с прессой Александр Аваков находился в городской клинической больнице Киева №4. Согласно стандартной процедуре, его привезли для прохождения медобследования перед помещением в СИЗО.

Радио Свобода Александр Аваков после задержания

Меру пресечения сыну главы МВД будут избирать в среду, 1 ноября, в Соломенском районном суде Киева.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.