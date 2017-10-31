Аваков распорядился снять охрану с "хлама под Радой"

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Верховной Рады.

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра", — написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

Арсен Аваков/Twitter, 31 октября 2017

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

В ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.

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