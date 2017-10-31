наверх
31.10.201711:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Аваков распорядился снять охрану с "хлама под Радой"

    Тема:

    Протесты под Радой и блокирование Roshen (316)

    (обновлено: )31011
    По словам главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, МВД больше не намерено тратить "государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой". Он поручил снять силы МВД с охраны периметра.
    Митинг у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Верховной Рады.

    "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра", — написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

    Арсен Аваков/Twitter, 31 октября 2017

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

    В ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон. 

    Смотрите также: Экскурсия по ночному "городку" под Радой. Нардеп о протестах и Окуевой

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Пол Манафорт
    Арест Манафорта: украинский след
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen