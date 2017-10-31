Экскурсия по ночному "городку" под Радой. Нардеп о протестах и Окуевой

"Убийство Амины Окуевой и история, которая произошла в Одессе, — это все истории, которые возвращают нас с небес на землю и говорят: "Мама". Наше государство — смертельно больное. В нем жить опасно", — подводит итог Егор Соболев.

Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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Массовая акция протеста началась у здания Рады в Киеве 17 октября. Она была организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил".