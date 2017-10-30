Участники блокады Roshen: Порошенко должен уйти

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Участники "Движения освобождения", которые обустроили палаточный городок возле Верховной Рады, заявили о блокаде президентского бизнеса. Так, они уже начали блокировать фабрику Roshen в Виннице.

Тем временем спецкор "ГС" в Виннице Ирина Коваленко говорит, что блокаду устраивали около десяти человек, и на данный момент там ничего не происходит. А народный депутат Егор Соболев в воскресенье с громкоговорителем убеждал посетителей магазина Roshen на улице Крещатик в Киеве не отдавать деньги "бизнесмену Порошенко, пока их обманывает президент Порошенко". Однако, судя по обнародованному видео, акция поддержки не получила и покупателей конфет не стало меньше.

Какова цель "блокады", в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал представитель "Движения освобождения" под позывным Мачете.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які претензії до президента висувають організатори блокади?

— Я хотів би сказати, що добровольчий рух "Визволення", до якого я належу, прийняв рішення блокувати бізнес президента Петра Порошенка, і це будуть мирні, ненасильницькі, але рішучі акції громадського протесту. Відбудуться вони в різних містах, там, де знаходяться великі виробничі, логістичні, торговельні центри компаній, що належать "гаранту". Головний меседж, який ми хочемо таким чином передати суспільству та Порошенку, дуже простий. Людині, яка перед виборами обіцяла продати весь свій бізнес, треба визначатися, ким вона є – бізнесменом, торгашем або політиком. Бо ми з вами бачимо, що поєднувати ці різні іпостасі Порошенко абсолютно не в змозі. Він довів, що як бізнесмен здатний заробляти гроші виключно для себе, використовуючи нас з вами, тобто країну, людей як джерело власного надприбутку. В цьому мета цієї акції, і поки вона оголошена безстроковою.

facebook.com/dostali.hvatit Блокирование Roshen Петра Порошенко

Чи є кінцева мета, після якої ви скажете: добре, наші вимоги задоволені, ми знімаємо блокаду?

— Так, звичайно. Головна мета, яку ми маємо досягнути, це рівність всіх громадян України перед законом. Як тільки будуть покарані злочинці і зрадники, як тільки суспільство відчує, що ми контролюємо дії влади, ми зрозуміємо, що мета досягнута.

Це — достатньо абстрактна мета. Які саме зрадники мають бути покарані, на вашу думку?

— Якщо коротко, то ми з вами бачимо, наскільки нерівними є позиції простих громадян перед судом і тих, хто вочевидь має відношення до корупційних схем. Ми бачимо з вами Романа Насірова, ми бачимо "діамантових прокурорів". Ми бачимо з вами злочини проти армії. Ті самі вибухи на складах, за які жодна людина не понесла відповідальності. І ми розуміємо, що причина в тому, що громадяни України — нерівні перед законом. Не будемо зараз називати прізвища злочинців, бо їх — занадто багато. І ми зараз робимо все для того, щоб по кожній людині, яка має причетність до корупції, яка стала головним лихом в нашій країні, більшим лихом, ніж навіть війна, справи були доведені до суду, і суспільство мало можливість проконтролювати, щоб кожен злочинець, який заслуговує покарання, його отримав.

Скриншот Блокирование Roshen Петра Порошенко

Читайте также: Лукаш: украинцы страдают и воюют за новые магазины "Roshen"

Скільки людей беруть участь в вашій акції? Або готові її підтримати?

— Я не можу назвати цифру, по-перше, це буде неправильно, по-друге, я не знаю точну цифру. Я знаю, що нас підтримує достатня кількість людей, в першу чергу, це учасники бойових дій. Що стосується блокування, то мова йде не тільки про компанію "Рошен". Бо наш з вами президент має у власності більше сотні різних підприємств, якими він опікується кожного дня, на відміну від країни. І я зараз не хотів би конкретизувати. Думаю, що більш конкретну інформацію ми всі з вами отримаємо, коли побачимо це вживу.

Яку відповідь ви очікуєте або від президента, або від правоохоронних органів?

— Ми хотіли б, щоб президент чи особисто подав у відставку, чи подав до парламенту закон про імпічмент. Бо ті запитання, які зараз суспільство ставить перед ним, робить очевидним те, що він є в нас єдиною непідсудною людиною, яка робить в країні все, що хоче. Я чекаю від нього особисто, що совість в нього прокинеться, і він вийде до людей, і покається в своїх гріхах, і піде у відставку.

Чи будете ви шукати зустрічі з президентом?

— Звичайно, ми хотіли б його побачити, бо це — наш президент. Але його дуже важко побачити, насправді.

Якщо акція виявиться безрезультатною, якими будуть ваші дії?

— Ця акція не може бути безрезультатною. Апріорі. Давайте почекаємо і побачимо, що буде, скажемо, за тиждень чи два.

Акція протесту під парламентом вже фактично виявилася безрезультатною. Що заважатиме стати безрезультатною вашій акції, особливо, коли вимоги — достатньо абстрактні?

— Я думаю, що ви фатально помиляєтеся. Зважаючи, що акція протесту під Верховною Радою, яка з кожним днем набирає сили, є безрезультатною. Який конкретний результат? По-перше, нас підтримує з кожним днем все більше і більше людей. По-друге, це має розголос. По-третє, ми маємо інформацію, що і президент, і корупційне оточення президента знаходяться, у стані, м’яко кажучи, істерики. Бо протест людей, які воювали за цю країну, ризикували життями, витрачали для цього час, це — не іграшки. Не будемо з вами принижувати те, що відбувається. Щодо конкретного результату, якого ми очікуємо, то ще — занадто рано. Конкретним результатом стане нова Україна, яку ми з вами побачимо.

К слову, комментируя недавнюю акцию протеста под зданием Верховной Рады, политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что цель выдвинутых активистами требований – не вывести людей на Майдан, а получить поддержку со стороны западных элит, которые не хотят выборов и импичмента.