Нардеп объявил о начале акции по блокированию работы Roshen

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве состоялось собрание участников, на котором объявили новый план действий — в его рамках будет блокироваться логистический центр компании Roshen. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на нардепа Егора Соболева.

Новый план действий создан в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко, по словам митингующих, игнорирует их требования. Это, в частности, создание Антикоррупционного суда, а также закона об импичменте президента.

По словам нардепа Егора Соболева, ветераны АТО будут блокировать логистический центр компании Roshen, чтобы туда не смогли заезжать и выезжать грузовики с конфетами.

По его словам, в Виннице будут организовываться люди и агитировать не покупать сладости президентской компании, "чтобы он не обогащался".

"Мы хотим, чтобы сейчас люди, которые не в Киеве, которые находятся в своих городах —самоорганизовывались так же, как мы. Чтобы они выдвигали ясные, добрые, нужные всем требования, которые поведут нашу страну вперед", — сказал Соболев.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.