Лукаш: украинцы страдают и воюют за новые магазины "Roshen"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вопреки оптимистичным рапортам правительства, граждане Украины по состоянию своих карманов ощущают последствия "евромайдана": страна уверенно погружается в нищету. Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.

Тем временем состояние президента Украины Петра Порошенко за год выросло на 100 млн долларов (и оценивается сейчас в 858 млн долларов), он — на шестом месте в рейтинге богатейших людей страны, составленном журналом "Forbes Украина".

Четвертый год продолжается вооруженный конфликт на востоке Украины, каждый день гибнут люди. Ради чего все это?

Украинцы терпят, страдают и воюют, на самом деле, только за новые магазины "Roshen", за высокие тарифы и за обогащение "оффшорного квартала". Пора бы всем это осознать и — изменить, считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По ее мнению, "многие украинцы так стремились к европейской цели, что не заметили как по пути, за каких-то три года, стали средством". ‬

‪"Потери есть, что бы не говорили юбераллесы. ‬

‪И вместо тризуба впору канонизировать грабли. ‬

‪И майданы, не санкционированные международным сообществом, без печенек не собираются. ‬

‪И европейский мир оказался опасным Средневековьем.

И до Ренессанса еще столетия. ‪

И весь мир не помогает Украине, иначе бы вы чувствовали это в своих карманах", — ‬написала Лукаш в своем аккаунте в Facebook. ‬

Пост Елены Лукаш

‪Экс-министр предположила, что "наверное уже все осознали, в какую пропасть мы сделали стремительный шаг вперед, пытаясь разобраться в сортах майдана".‬

‪"Если отбросить всю патетическую шелуху и журналистскую ложь, то украинцы терпят, страдают и воюют только за новые магазины "рошен", за баснословные тарифы и за обогащение жителей офшорного квартала. ‬

‪Это нужно понять всем! А потом захотеть это изменить. И все получится", — констатировала Лукаш.‬

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что в магазинах "Roshen" будто бы планировались "конфетные бунты", организаторами являются некоторые бывшие нардепы и лидеры "Антимайдана".

По данным СБУ, планировалось, что псевдомитингующие в форме бойцов АТО выразят свой протест президенту Порошенко в магазинах "Roshen". Планировался и прорыв на сам принадлежащий президенту завод сладостей под предлогом сноса памятника Карлу Марксу. Глава спецслужбы подчеркнул, что целью таких мероприятий была дискредитация президента Украины.

Напомним, по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.