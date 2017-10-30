Блокада Roshen: какая будет тактика у Порошенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Накануне в палаточном городке возле Верховной Рады заявили о начале блокады президентского бизнеса. Так, нардеп Егор Соболев лично с громкоговорителем убеждал посетителей магазина Roshen на Крещатике.

Как известно, у Егора Соболева и его соратника по фракции Семена Семенченко уже есть опыт блокады. В прошлом году они стали организаторами так называемой "Блокады торговли на крови" — перекрывали железнодорожные пути, чтобы Украина не покупала антрацитовый уголь на неподконтрольных территориях. В итоге Верховная Рада утвердила блокаду торговли с ОРДЛО законодательно. Но даже после этого блокада еще некоторое время продолжалась.

Является ли блокада президентского бизнеса очередной попыткой "встряхнуть" общество после неудачной попытки организации "Майдана" под Радой, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як влада може відповісти на оголошення блокади президентського бізнесу?

— Єдиною логічною метою, єдиним завданням, яке може хоч якось вписуватися в якусь технологію чи продуманий крок, це може бути просто спроба спровокувати Петра Порошенка на різку реакцію, і на фоні того вже здобути більшу підтримку, розшевелити ситуацію в суспільстві. Тому що сама по собі акція, як мінімум, є дивною, бо точно не магазини Roshen і точно не склади Roshen є таким вістрям корупції в Україні. Це — раз. І друге, різниця між блокуванням та бойкотом — колосальна. Блокування – це насильницькі дії, це перешкоджання, а бойкот – це громадянська позиція. Тому не потрібно тут плутати ситуацію, як в нас часто бувало в історії, з бойкотом купівлі певної продукції. Це абсолютно допустимі методи і є проявом певної позиції людей. А блокування – це дії за межею реальності. Уже якщо вибраний таких механізм перешкоджання корупційним схемам Порошенка, то очевидно, що треба блокувати куди інші підприємства і інші кабінети. Це точно.

Тему Roshen використовують ще з моменту початку президентства Петра Порошенка. Наскільки ця тема ще спрацьовує серед населення?

— Навряд чи спрацьовує. Тому що Roshen — це, напевне, такий найбільш відомий бізнес Петра Порошенка в Україні і найбільш доступний для кожного громадянина. Що я маю на увазі? Який може сам купити, перевірити, чи не купити цю продукцію. Якщо досі не виникло якогось такого великого бойкоту, не впали продажі продукції, то говорити про те, що це спрацює в якийсь момент, зараз також не доводиться. Тому я думаю, що ця тема ще може спрацювати, до неї можуть повернутися, але точно не таким методом, і не тими особами, очевидно, зараз.

Організатори, фактично, ті ж самі, що брали участь в акції під Верховною Радою. Як Ви вважаєте, чи виявиться ця акція більш результативною, або за кілька тижнів придумають щось новеньке?

— Я повторюся, результатом, очевидно, на який можуть розраховувати організатори, це є реакція Петра Порошенка, який дуже чутливий до свого бізнесу. Справді, є багато питань до того, чи займається він тим бізнесом, чи ні, будучи президентом. І от, власне, очевидно, що розрахунок на те, що він якимось чином різко, жорстко відреагує, і це, скажімо так, сколихне суспільство і додасть якихось певних кольорів цьому протесту. Це єдина мета, яка може бути. Але якщо не відбудеться на прикладі «Рошену», то очевидно, що організатори можуть шукати інші теми для того, щоб виманювати, провокувати президента на певну реакцію. Тому що говорити про те, що це якісь масові протести, що такого роду акції можуть щось серйозно змінити, абсолютно не на часі, хоча, можливо, в майбутньому і ситуація зміниться.

Як показує практика, більшість подібних політичних акцій мають певну фінансову підтримку. Хто може тут надавати фінансову підтримку учасникам і організаторам цих акцій як під парламентом, так і блокади «Рошену»?

— Я не бачив платіжок і не можу стверджувати, хто оплачує. Джерел тут може бути декілька. Звичайно, це можуть бути представники певних олігархічних фінансово-промислових груп, які десь відсунуті від певних схем, чи які прагнуть певної зміни влади. Водночас, це можуть бути і кошти з-за кордону. Ми бачимо протистояння між демократами, республіканцями. Воно багато в чому відбивалося і в Україні. Пам’ятаємо виборчу кампанію Клінтон, Трампа. І, в принципі, теперішню там ситуацію. Справді, там є і намети, є певна польова кухня, але людей — не так багато. І більшість людей, які там знаходяться, реально стоять там за якість переконання, а не за отримання коштів.

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Але необхідна якась техніка, обладнання, апаратура звукова. Це все — не такі копійки.

— Однозначно. Я ж кажу, що кошти є. Просто масштаб їх не настільки великий, як дехто подає і роздмухує цю історію. Тому, справді, кошти там виділяються і це можуть бути кошти певних фінансово-промислових груп, можуть бути кошти з-за кордону. Так і частково кошти тих, хто організовує ці акції, я маю на увазі, з керівництва тих, хто там знаходиться. Тому — така історія. Я не думаю, що пошук тих, хто це фінансує, є надто ключовим. Тому що одне діло – фінансувати акцію, друге діло – нею керувати, управляти. Цікавіше було б знати, хто смикає за ниточки. Чи є така людина, яка керує цією акцією, окрім Михайла Саакашвілі і тих, хто є публічними. Це було б цікавіше.

Ви говорили, що можлива мета цих акцій щодо «Рошену» — спровокувати на застосування сили представників правоохоронних органів. Чи може статися, що представники поліції застосують силу проти учасників акцій протесту, а урегульовувати доведеться саме президентській команді, тому що весь негатив буде спрямований проти них?

— В принципі, реальний такий сценарій. Але якщо будуть терпітися збитки кожен день, якщо організаторам вдасться це зробити, а Порошенко перш за все, на жаль, залишається в нас бізнесменом і олігархом, то знаєте, тут він не буде питати поради, що з цим робити, а буде завдання зробити. Питання будуть тільки – як розігнати. Тому також це потрібно розуміти, що рішення він здатен приймати і сам, а не тільки за порадами. Тому тут — все можливо. Що стосується Арсена Авакова… Звичайно, однозначно. Більше того, коли Ви запитували про фінансування, то також можна допустити, що фінансування може бути з цієї сторони, коли я говорив про фінансово-промислові групи. Тому теоретично можна тут шукати цей варіант. Тим більше, є багато питань до самої організації, до того, яким чином ті намети були встановлені. Багато питань до того, яким чином було настільки якось показово перейдено кордон Михайлом Саакашвілі. Очевидно, що таке розхитування президента, його послаблення, вигідно команді Авакова, який намагається вибудувати зараз паралельний центр впливу, центр тяжіння для політичних еліт. Тому можна очікувати, що поліція може десь і підіграти. Але тут річ у тому, що якщо будуть такі дії, то спрогнозувати повний розвиток подій, повну реакцію суспільства — дуже не просто. Такі ігри між олігархами і політиками відбувалися з оточенням Віктора Януковича в 2013-2014 роках. І ми бачимо, до чого це призводило на виході.

Зараз вже йдуть інформаційні кампанії як щодо блокади Roshen так і проти неї. Чия інформаційна кампанія зараз є результативнішою?

— Я думаю, зараз результативнішою все-таки є не те щоб кампанія проти бойкоту. Напевне, не зовсім вдала кампанія цього блокування. Тому з нею легко боротися. Тому що треба справді увагу акцентувати і підігріти суспільство, якщо вже є бажання зменшити продаж солодощів Roshen бойкотом, бо ці всі блокування, перешкоджання, вони впливають тільки на дуже невеличку частину суспільства. І дехто може зворотній протест організувати, щоб ще більше купували цю продукцію. Але я думаю, сторона Порошенка в даній історії поки що не потерпіла серйозних збитків.

К слову, один из участников блокады Roshen — представитель «Движения освобождения» под позывным Мачете — в эфире «ГС» заявил, что человек, который перед выборами обещал продать весь свой бизнес, должен определиться, кем он есть на самом деле — бизнесменом, торгашом или политиком. По его словам, своей акцией активисты добиваются того, чтобы Порошенко подал в отставку.