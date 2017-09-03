Roshenизация Украины

РИА Новости Украина

Будучи еще кандидатом в президенты Украины Петр Порошенко пообещал: если его изберут на пост главы государства, он продаст свой бизнес. В декабре 2014 года, будучи уже президентом, Порошенко в интервью польской газете Wyborcza похвастался, что украинские олигархи уже никогда не будут иметь влияния на украинскую власть. С тех пор прошло уже три года и… Вдруг выяснилось, что Петр Порошенко владеет 76 компаниями в Украине и является вторым (сейчас) владельцем по количеству официально зарегистрированных на его имя предприятий — после Рината Ахметова, пишет Мария Чижевская.

Roshen, "Богдан", СМИ, агропредприятия, судостроения и большой финансовый сектор — вот из чего в основном состоит бизнес-империя Порошенко.

В статье 103 Конституции Украины указано: президент не может заниматься оплачиваемой или предпринимательской деятельностью. Но Петр Порошенко ней формально и не занимается. Его активами управляет отец, бизнес-партнеры и доверенные лица.

Примечательно то, что во время, когда в Украине началась кровавая война, Петр Порошенко не прекращал получать огромные прибыли. Так, в 2014 году президент Украины заработал почти 369 млн грн, что составляет более 16,1 млн долларов. К слову, тогдашний президент США Барак Обама заработал почти в 40 раз меньше президента бедной, воюющей страны — всего 400 000 долларов.

Как тот факт, что наш президент является владельцем крупного бизнеса, который ежегодно становится все более разветвленным, влияет на украинскую экономику? Действительно ли Порошенко борется с олигархами? Как президентский пост помогает Президенту обогащаться? Об этом корреспондент "Полемики" спросил у экономиста, политолога Олега Соскина, председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, политолога, социолога, директора социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко и политического эксперта Руслана Бортника.

Несмотря на обещания продать свой бизнес, наш Президент в Украине владеет 76 компаниями. И по количеству собственных компаний является вторым после Ахметова. Влияет ли это как-то на экономическую ситуацию в Украине?

Facebook Андрея Новака Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак

Андрей Новак:

В Украине власть и крупный бизнес — это сросшиеся понятия. К сожалению, даже после Революции Достоинства украинцам не удалось их разъединить. Действующий президент Украины так и не смог стать главой государства, он так и остался крупным бизнесменом. Ведь вместо того чтобы заботиться об интересах государства, Президент занимается развитием своего крупного бизнеса.

При этом Порошенко период своего президентства использует не только для того, чтобы увеличить свои активы, скажем, на 5-10%, а для того, чтобы умножить все в разы.

Он не только наращивает те бизнес-активы, которые уже есть, но и начинает работу в новых для него областях. И на Украину это влияет негативно, поскольку, к сожалению, наше государство превращено в своеобразный бизнес-инкубатор действующего Президента и тех олигархов, которые с ними договорились. А так у нас никогда не будет развития малого и среднего бизнеса. А без этого не будет и ожидаемых изменений.

Олег Соскин:

В нормальной, цивилизованной, процветающей стране президент, управляющий 76 компаниями — это что-то нереальное. Ведь понятно, что если у человека есть финансово-корпоративная семейная группа, то он, прежде всего, будет отстаивать ее интересы. А значит, для него стратегической целью является его бизнес. И это не имеет никакого отношения к интересам государства Украина.

Один человек не может одновременно заниматься двумя стратегическими вещами. Он или занимается интересами своей бизнес-группы, или же государственными интересами. Ради собственного обогащения наш Президент приносит в жертву возможность для роста благосостояния народа, который избрал его президентом.

Такая грабительская политика приведет к краху государства. В случае Порошенко возможно еще превращение Украины в сплошную корпорацию Roshen. Ведь получается так, что Порошенко баллотировался в президенты ради того, чтобы сделать свой бизнес успешным и чтобы он позволил получать ему монопольные прибыли. Порошенко не создает ничего нового, он с помощью власти уничтожает своих конкурентов, "отжимает" у них прибыльные компании. Наш Президент формирует в Украине форму государственно-монополистического капитала.

Facebook Oleh Soskin Экономист и политолог Олег Соскин

Виктор Небоженко:

В должности Президента Порошенко сделал все возможное, чтобы еще больше накопить свое состояние. Наш Президент — это рудимент 20-летнего господства в Украине олигархических структур. В условиях войны, когда народ беднеет, а Президент богатеет — это ничего хорошего для страны не значит. Ведь это лишний раз показывает, что после Революции Достоинства страной и дальше руководят олигархи, которые могут заниматься только переделом имущества, а не поднимать экономические показатели Украины. Ведь, чтобы преодолеть кризис в Украине, у этих людей банально нет умственных способностей.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко

А если языком цифр: со времени президентства Порошенко его доходы выросли?

Руслан Бортник:

Если проанализировать рейтинг Forbes, то можно увидеть, как Порошенко стремительно прогрессирует в списках самых богатых людей Украины. Так, в 2011 году Порошенко был 13 в списке самых богатых украинцев, в 2012 — уже 8, в 2013 году — 7, в 2014, когда началась война — 6 в списке с годовым доходом 16,1 млн долларов. Если оценивать состояние, то по данным журнала "Новое время", прибыли Порошенко в 2015 году выросли на 20% — до миллионов долларов. И это только официально. На самом деле состояния Президента и его окружения выросли не только в разы, а в десятки раз.

На чем богатеет президент и его окружение?

Руслан Бортник:

Я не против богатства и богатых. Но если они это все нажили честным трудом, вкладывали свои силы в развитие бизнеса. Но наши богачи банально занимаются переделом того, что создано не ими. Схем для пополнения имущества тех, кто у власти, на самом деле много. Но самой популярной среди них сейчас является так называемая скрытая приватизация под видом национализации для государственного управления.

Сегодня Президент и его окружение контролируют весь государственный сектор экономики. Кроме того, обратите внимание на то, что произошло с Одесским припортовым заводом, «Приватбанком», когда за наш с вами счет эти предприятия якобы перешли под государственный контроль, но, по факту, они обслуживают окружение Петра Порошенко.

Также власти используют рейдерство, то есть самозахват активов и предприятий конкурентов. Наш Президент "отжимает" с помощью государственных органов и правоохранительных активы у олигархов. Здесь стоит вспомнить историю с Коломойским, Фирташем, Тарутой, Онищенко и представителями предыдущей власти.

И здесь в качестве примера: помните историю с 50 миллионами долларов активов, которые Янукович украл у государства? Так вот, а где эти активы, вернулись в бюджет Украины? И эти деньги уже давно разделили представители нынешней власти. Причем сделали это с помощью рейдерства и участия силовых органов, передела средств путем национализации и приватизации предприятий.

Кроме того, наша власть сейчас полностью закрепила за собой денежные потоки с таможни. Представители президента контролируют рынок топлива — мы видим, что сейчас происходит со сжиженным газом, как цены на него внезапно и экономически необоснованно выросли. Кроме того, Порошенко контролирует тарифы на коммунальные услуги, ведь не стоит забывать, что председатель НКРЭКУ Вовк ранее работал в компании Roshen.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Уже очевидно, что Президент и его окружение имеют прямое отношение к энергетическим схемам, касающихся поставки угля по тарифу «Роттердам плюс» и «Пенсильвания плюс». По оценкам экспертов, через эти непрозрачные схемы Украина потеряла 18 миллиардов гривен. Кроме того, Порошенко и его друзья пытаются сейчас приватизировать все то, что подает признаки жизни. Последний пример — арест компьютеров, предназначавшихся для вычисления криптовалюты. Хотя на самом деле ничего незаконного в этой криптовалюте нет, ею пользуется весь мир. Но власть даже эту сферу хочет подмять под себя.

Андрей Новак:

Добавлю, что сейчас чрезвычайно высокими темпами растет банковский бизнес Порошенко. Активы его Международного инвестиционного банка ежегодно увеличиваются в разы.

Так, за первые шесть месяцев 2017 года, по сравнению с 2016 годом, они выросли в 2,6 раза — или на 53 миллиона гривен выросла чистая прибыль банка, принадлежащего Порошенко. А за последние три года активы банка Президента выросли почти на 85%. И это при том, что вся банковская система за последние три года в Украине обвалилась.

А из-за политики Нацбанка, которым руководила Гонтарева, обанкротилось более половины украинских банков, оставив тысячи украинцев без депозитов. Как экономист объясняю: в естественном экономическом процессе такого нет, что когда у всех кризис, а у одного банка происходит внезапное «улучшение» и невероятный рост. И по странному стечению обстоятельств этот успешный банк принадлежит Президенту. Очевидно, глава Нацбанка очень постаралась, чтобы этот банк стал таким успешным.

Кроме того, наверное, уже все украинцы заметили рост кондитерского бизнеса Порошенко, когда по всей Украине открываются новые магазины кондитерской фабрики Roshen. К тому же в большинстве случаев открываются они не в арендованных помещениях, а в тех, которые внезапно оказались в собственности фирмы Порошенко. Такого в условиях нормального развития бизнеса просто не бывает.

Для передела активов действующая власть использует старые, проверенные схемы: компании регистрируют на фейковых владельцев. Также используются многоступенчатые оффшорные схемы регистрации крупных холдингов, в результате чего найти настоящих хозяев крупных компаний просто невозможно.

То есть власть фактически занимается незаконной деятельностью?

Андрей Новак:

Я уверен, что Порошенко уже давно защитил свои активы юридически. На него работают целые юридические кампании. Он этим не занимается.

Вы говорите: Порошенко занялся перераспределением имущества в Украине. А что с другими олигархами?

Олег Соскин:

От действий олигарха Порошенко уже пострадали его конкуренты — Коломойский, Жеваго, Онищенко, Мартыненко, Жвания. Эти олигархи имели свои успешные финансово-корпоративные группы, а сейчас мало что из них осталось. Порошенко разгромил группу Ефремова-Королевской, группу Януковича, Азарова. Потеснил группу Ющенко, которая до недавнего времени была его вассалом. Теперь налег на группу Тимошенко. Тот же олигарх Балога сейчас притих, как мышь, которая боится кота.

Те, кто с ним сотрудничает — это Ахметов и Бахматюк.

А следующими олигархами, которых уничтожит Порошенко, будут группы Иванющенко, Фирташа и братьев Дубневичей. В дальнейшем все остальные олигархи будут или разгромлены или убиты, или уйдут из Украины. А Порошенко будет передавать власть своим наследникам.

То есть это деолигархизация в действии?

Олег Соскин:

Не стоит путать это с настоящей деолигархизацией. Ведь в случае уничтожения других олигархов все средства оказываются не у руках государства, а в руках других финансово-корпоративных групп — Порошенко и его окружения. То есть Украина от этого нет никакого позитива, скорее наоборот. Наша экономика еще больше монополизируется.

Порошенко сейчас формирует сверхмонополию. Это раньше пробовал делать Кучма, когда создал режим бандократии. Затем Ющенко пытался выстроить режим олигополии. Модель единой монополии, которую сейчас реализует Порошенко, в свое время стремился ввести Янукович. Но у него не хватило на это ума. Зато Порошенко — это хитрый, изящный и коварный олигарх, который хочет разрушить дерево под названием Украина и заменить его на дерево Roshen.

Виктор Небоженко:

Порошенко во время предвыборной кампании солгал своим избирателям о деолигархизациb Украины. На самом деле все наоборот. Дело в том, что у нас олигархический капитализм. И в лице действующего Президента Петра Порошенко мы видим высшую стадию развития олигархического капитализма в Украине.

У нас фактически остались два мощных олигарха: Ахметов, которого поддерживает Москва, и Порошенко, который обладает огромным олигархическим имуществом и абсолютной властью в Украине.

Сейчас мы переживаем пик развития олигархической системы в Украине. И, к сожалению, мы это должны пережить. После Порошенко и Ахметова — таких мощных олигархов в Украине больше не будет. А нынешние в новых условиях станут или бизнесменами, или создадут свои транснациональные компании. Однако большинство из них потеряет свое состояние.

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Какие последствия все это может иметь для Порошенко?

Руслан Бортник:

Президент сегодня находится в окружении врагов: он рассорился с большим количеством олигархов и непопулярен в обществе. Такое впечатление, что все ждут, когда он ослабнет, чтобы лишить его власти.

Виктор Небоженко:

Хотя Порошенко и стал самым богатым президентом Украины и умело пополняет свое состояние, но я думаю, что это продлится не долго и, скорее всего, Порошенко после этого не останется в Украине.