Противник Порошенко выложил кадры ночной блокировки Roshen в Виннице

Кадры разместил один из активистов Вадим Хитрич.

Рух Визволення Опубликовано Вадимом Хитричем 28 октября 2017 г.

Блокирующие работу фабрики Roshen говорят, что приехали из Киева в Винницу, чтобы предотвратить "беспредел, хищения и обман". Организаторы акции не указывают число ее участников.

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"Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом", — говорится в опубликованном движением заявлении в соцсети.

Активисты призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, которые производят компании Порошенко, не иметь дела "ни одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации".