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    Противник Порошенко выложил кадры ночной блокировки Roshen в Виннице

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    Представители движения "Освобождение" в субботу вечером начали блокирование фабрики Петра Порошенко в Виннице, требуя от президента сделать выбор: государство или бизнес.
    Ночное блокирование фабрики Roshen в Виннице. Видео
    Вадим Хитрич/Facebook

    Кадры разместил один из активистов Вадим Хитрич.

    Рух Визволення

    Опубликовано Вадимом Хитричем 28 октября 2017 г.

    Блокирующие работу фабрики Roshen говорят, что приехали из Киева в Винницу, чтобы предотвратить "беспредел, хищения и обман". Организаторы акции не указывают число ее участников.

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    "Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом", — говорится в опубликованном движением заявлении в соцсети.

    Активисты призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, которые производят компании Порошенко, не иметь дела "ни одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации".

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