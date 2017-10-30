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    Аналитика и комментарии

    Революция пустых фантиков: соцсети о ‪блокаде Roshen

    Тема:

    Протесты под Радой и блокирование Roshen (312)

    (обновлено: )19
    Украина становится самой блокадной страной во всем мире: теперь в осаде не только Донбасс, но и предприятия самого президента. Петру Порошенко предложили выбрать между бизнесом и государством. Как отреагировали на это в соцсетях?
    Блокирование Roshen Петра Порошенко
    facebook.com/dostali.hvatit

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Блокада Донбасса… Сейчас мало кто из украинцев вспоминает об этом событии, в стране ежечасно происходит масса более шокирующих событий. Теперь на повестке дня новое блокирование: конфетно-шоколадное. Представители движения "Освобождение" приступили к осаде фабрики Петра Порошенко в Виннице и ее логистического центра в Яготине, требуя от президента сделать выбор: государство или бизнес. 

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    В соцсетях нашлось немало как противников так и сторонников новой инициативы украинских политиков: "Угрозой блокады Рошена увеличили выручку на треть. У вас падают продажи? Тогда мы идем к вам"; "Да он и не почувствует убыток от этих акций! Импичмент, перевыборы и др. требования- это ТО, что необходимо СЕЙЧАС для Украины и ее НАРОДА! А "конфетки?" — трата времени и глупо!!!"

    "Мой лозунг дня: лучше быть на стороне качественных конфет, чем некачественных политиков", — пишут украинцы в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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