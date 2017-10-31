Семенченко о том, почему во Львове не блокируют Roshen

Главнокомандующий Петр Порошенко в условиях войны делает все, чтобы обогатиться, при этом жизнь простых украинцев становится все хуже и хуже, заявил в эфире телеканала ZIK народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко, отвечая на вопрос, почему во Львове не блокируют бизнес президента.

"Во-первых, "Самопомич" как партия, не имеет никакого отношения к протестам под ВР, во-вторых, ответственность за протесты на себя взяло "Движение за освобождение Украины от предателей и олигархов", куда входят ветераны войны за независимость, несколько народных депутатов, волонтеры и добровольцы. В-третьих, бойкот устроен тем компаниям, которые работают в нашем законодательстве, то есть, страховым компаниям, медийным организациям, агрохолдингам, кондитерской корпорации. И этот бойкот — это когда к людям пытаются достучаться и объяснить, почему им не стоит давать ни одной гривны бизнесмену Порошенко", — сказал Семенченко.

Нардеп также объяснил, почему все же не стоит давать ни гривны "бизнесмену Порошенко".

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"Потому что Главнокомандующий Порошенко в условиях войны, президент Порошенко в условиях войны делает все, чтобы обогатиться, а вот наша жизнь, чтобы становилось все хуже и хуже. И этот вопрос убеждений, а не принуждения. Поэтому, если вы хотите, чтобы такие люди, как я и Соболев появились во Львове, встаньте с дивана и пойдите помогите ребятам. Не нам, народным депутатам, а ветеранам войны за независимость", — ответил парламентарий.

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Он также добавил, что для прекращения коррупционных "черных" схем, в которых "Порошенко наживаемся вместе с Путиным, Ахметовым и Медведчуком, если потребуется, то будут применять жесткие силовые действия".

Напомним, 28 октября в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве состоялось собрание участников, на котором объявили новый план действий — в его рамках будет блокироваться логистический центр компании Roshen.