Украиномор, или Куда нам всем податься из страны?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

По данным Госстата ежегодное превышение смертности над рождаемостью в Украине со времен победы Революции Достоинства составляет в районе двухсот тысяч человек. С тенденцией роста. То есть каждый год с карты Украины исчезает город по числу жителей сопоставимый с Тернополем или Хмельницким. За пятилетку с такой суровой тенденцией нынешняя власть может отметить итоги своей псевдореформаторской деятельности "стиранием" с карты страны такого города как Одесса. Можно смело предположить, что принятая недавно медицинская реформа тенденцию только усилит, причем не только за счет пенсионеров. В число убыли попадут и молодые, работоспособные люди, которые банально не смогут оплатить то или иное медицинское исследование или простейшую операцию. Например, удаление аппендицита.

Большая часть молодых и здоровых от таких перспектив спасается трудовой миграцией. Так только по официальной статистике за пределами Украины ныне трудятся более 5 млн. человек. Хотя в реальности, по разным оценкам их вдвое больше. Только в этом году по данным погранслужбы до конца лета в Европу уехало около шести миллионов украинцев, из которых около двухсот тысяч с целью туризма. А остальные?

Остальные, которые по большей части ездят на сезонные работы нелегально, скрывают настоящую цель своей поездки, чтобы не быть депортированным из страны пребывания. Впрочем, число людей, которые получают официальный статус трудоустройства, тоже существенно растет. Так, начиная с 2014 года только в Польше число официально трудоустроенных украинцев выросло в шесть раз, и достигло в 2016-м году 1,3 млн. человек. Часть из еврогастарбайтеров активно легализуется в ЕС. По данным Евростата, в 2015 году более полумиллиона наших сограждан получили вид на жительство в различных странах еврозоны. В отечественной статистике также не учитывается, что уже не один миллион украинце имеет паспорта соседей или карты гражданина. Речь о Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии. И за рубеж из Украины выезжают не по украинским документам.

В России, по разным оценкам трудятся 2,5-3 млн. украинских граждан. Приток их теперь, вероятно, кардинально возрастет, причем уже с семьями. Причин несколько.

Во-первых, никто не хочет по возвращению на родину получить статус российского шпиона. А к этому идет. Со всеми вытекающими.

Во-вторых, после кардинального упрощения получения российского гражданства для жителей Украины, нет проблем для легализации.

В-третьих, само получение гражданства, которое ранее упрощало трудоустройство и ассимиляцию, спасало молодых от призыва для участия в "мясорубке" АТО или позволяло бежать из зоны боевых действий, получило новые мотивы.

Медицинская, пенсионная и образовательная реформы вынуждают украинцев бежать в Россию и получать гражданство не только по причине значительно более высокой зарплаты или сохранения квалификации, для которой в Украине нет спроса на рынке. Но и по причинам следующего характера. Первая: иметь доступ к относительно дешевой медицине. Причем существенно более высокого качества, чем отечественная. Вторая: получить пенсию. При жизни. Третья: иметь возможность для образования детей на родном языке и жизни в контексте привычной культуры. Без такого депрессивного атрибута, как почти ежедневные поминальные свечки в телевизоре.

С учетом того, что в Украине все еще проживает более 10 млн. украинцев, признающих русский язык родным, масштабы миграционного бегства в РФ в ближайшие два-три года, когда плодов перечисленных реформ вкусят миллионы, невозможно даже оценить. Но счет, без сворачивания политики людоедских реформ и возврата к социально ответственному государству, будет идти на миллионы.

Недавно стало известно о провале очередного "плана Маршалла" для Украины и других евроозабоченных бывших советских республик – Молдовы и Грузии. Для нашей страны он предполагал ежегодное получение от стран-доноров ЕС до пяти миллиардов евро в виде грантов, всевозможной помощи и инвестиций. Однако на уровне Еврокомиссии не был одобрен, о чем оповестил Киев еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан на конференции в Таллине.

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Однако на уровне трудовых мигрантов такой план де-факто давно "утвержден" и реально работает десятилетиями. Возможно, усиливая тенденцию исхода из страны своих сограждан, Киев рассчитывает на то, что мигранты заменят ему МВФ, ВБ, ЕС вместе взятые. Еще бы, ведь только официально в 2016-м году наши работяги из-за рубежа перевели в страну более 5,5 мдрд. долларов. Не считая того, сколько провезли наличными сами или через своих друзей-знакомых, с которыми вместе работали. Расчет примитивный, но гарантированный. Ныне, по официальной статистике. А она в разы занижена по сравнению с реальностью – переводы гастарбайтеров в страну составляют пятую часть госбюджета или 7% ВВП. Больше чем перечисляет Нафтогаз, крупнейший налогоплательщик страны! Но это при условии, если у трудовых мигрантов тут семьи, старики-родители и надежда собственную старость встретить на родине.

Судя по цифрам, такая мотивация если и была, то исчерпалась в 2013 году. В тот год в Украину от гастарбайтеров поступило 8,5 млрд. долларов переводов. При том, что работало их за рубежом почти вдвое меньше, чем сейчас. Далее: поступления – по убывающей; выезд за рубеж – по нарастающей. Последние три года. Как объяснить такую четко наметившуюся тенденцию? Вдвое больше число трудовых мигрантов переводят в страну в полтора раза меньше средств, чем в 2016-м. Почему? Ответ очевиден: предпочитают отправке средств на родину вложению их в обустройство за рубежом. Чтобы не только себе, но и семьям создать условия для эмиграции. В этом контексте прочитывается цифра в полмиллиона получивших вид на жительство в ЕС в 2015. Она, к слову, по прогнозу европейских экспертов в 2016 должна была составить не менее миллиона.

Печальная картина тотального падения уровня жизни дополняется жуткой криминогенной ситуацией. Тут дореформировались до того, что выйти на улицу, провести вечер с близкими в кафе или сходить в магазин чревато гибелью от ножа, пули или гранаты. Так что бегство в страны с гарантированным высоким уровнем общественной безопасности – еще один мотив для бегства из страны.

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По оценке ООН, только этой зимой четыре миллиона украинцев будут терпеть голод и холод. Кто-то, возможно, со смертельным исходом. Украина объявлена зоной гуманитарного бедствия. Но, по мнению высших украинских чинов, у нас все идет замечательно. Премьер Гройсман утверждает, что в ближайшие годы страна станет чемпионом по росту ВВП на континенте. И этот рост будет до 7% в год. А это, уверен глава Кабмина, просто завалит Украину иностранными инвестициями. Президент бредит идеей таможенного союза с ЕС и бесплатным роумингом с Европой, утверждая, что дно кризиса пройдено и впереди исключительно экономический рост. Возможно, они рассчитывают на деньги гастарбайтеров, армию которых они так активно формируют своими реформами. Тогда да. К слову, в 2014-16-м объем поступлений от них на родину превысил почти в два с половиной раза объем прямых иностранных инвестиций. Ну, а если начнут активней переводить деньги, то и рост ВВП, обещанный Гройсманом, гарантирован. Но тогда нужно пояснить широкой публике, на что нацелена ваша социальная политика и каковы реальные источники прогнозируемого роста ВВП. Иезуитский способ, но иного наши реформаторы, увы, не знают.