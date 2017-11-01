"На повышенных тонах". Появились подробности разговора Порошенко и Авакова

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заверил министра внутренних дел Арсена Авакова, что не имеет отношения к задержанию сына Александа, но сделал это "на повышенных тонах".

"Разговор министра внутренних дел Арсена Авакова с президентом Петром Порошенко шел практически на повышенных тонах. Аваков, абсолютно убежденный, что за задержанием сына стоит лично глава государства, требовал объяснений. Порошенко в ответ заверял, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Более того — президент выражал поддержку министру, говорил, что все это "провокация" и он искренне ею "возмущен", — сообщает Liga.net.

По данным издания, один из последних разговоров Авакова и Порошенко закончился руганью.

Как сообщают источники из окружения главы МВД, министр "наотрез и в грубой форме" отказался от предложения силового разгона акции протеста под Верховной Радой.

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"В окружении президента такую просьбу Порошенко отрицают: президент якобы никогда не требовал разгонять людей, а лишь просил министра "выполнять свою работу, чего МВД не смогло сделать ни в случае с прорывом госграницы, ни с беспорядками в центре Киева", — говорится в сообщении.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.