Лещенко об Авакове: сколько мы это будем еще терпеть?

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков привлек полицию и Нацгвардию, чтобы помешать проведению следственных действий в отношении его сына Александра, заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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"Вся афера с "рюкзаками Аваковых" — это классическая коррупционная история, которых происходит тысячи в год по всему миру. Сын министра получает заказ министерства пошить рюкзаки. Деньги выводят через конвертационный центр. Рюкзаки по параметрам выходят на треть меньше заявленного размера и хуже по качеству. В итоге — сына министра задерживают. Что произошло бы в Германии, Италии или даже Польше? Вечером того же дня министр объявил бы об отставке. Партия, которая делегировала его во власть, извинялась бы перед народом. Что происходит в Украине? Министр привлекает полицию и Нацгвардию мешать проведению следственных действий. Угрожает обуздать НАБУ. Его партия шантажирует коалицию, а дерьмометы — пишут пасквили на сайте, где жена Авакова является акционером. Вопрос — сколько мы это будем еще терпеть?" — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Facebook Сергей Лещенко Комментарий Сергей Лещенко по поводу задержания сына Арсена Авакова

Меру пресечения сыну главы МВД будут избирать в среду, 1 ноября, в Соломенском районном суде Киева.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.