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    Общество

    "Рюкзаки Авакова". Третьему задержанному сообщили о подозрении

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (30)

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    Третий задержанный - руководитель ИТ-компании Turboseo Владимир Литвин. По данным СМИ, ему сообщили о подозрении - именно номером телефона Литвина пользовалась компания "Днипровенд" при закупке рюкзаков в 2014-2015 годах.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Задержанному вместе с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым и экс-замглавы МВД Сергеем Чеботарем Владимиру Литвину сообщили о подозрении, сообщил источник "Украинской правды" в НАБУ.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
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    Харьковчанин Владимир Литвин является руководителем ИТ-компании Turboseo.

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    По данным СМИ, именно его номером телефона пользовалась компания "Днипровенд" при закупке рюкзаков в 2014-2015 годах.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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