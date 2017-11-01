"Рюкзачное дело". Адвокат назвал подозрение сыну Авакова "никчемным"

Обвинения в отношении сына главы МВД Александра Авакова являются необоснованными, заявил его адвокат Андрей Федун.

"Я хорошо ознакомился с подозрением. На мой взгляд, подозрение в отношении Александра Авакова является никчемным. Я это смогу продемонстрировать в суде, если мы выйдем в заседание об избрании меры пресечения. Подозрение Александру Авакову вообще не сформулировано, в нем нет ни одного слова о совершении того или иного криминального дела", — сказал Федун в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, нет ни одного правового основания для необходимости избрания Авакову-младшему меры пресечения.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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