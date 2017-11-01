"Гибридная война" политиков. Как ответит НФ на задержание сына Авакова

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Политическая ситуация чрезвычайно обострилась после действий, предпринятых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по забытому уже, казалось, "рюкзачному делу".

Детективы НАБУ во вторник провели обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД. По данным СМИ, сын главы МВД Александр Аваков задержан, ему уже предъявлено подозрение в растрате и завладении госимуществом. Ожидается, что Соломенский суд Киева изберет ему меру пресечения.

"Улицы Киева могут залиться кровью"

Обыски и задержание сына Авакова в МВД сочли политическим давлением и элементом "гибридной войны".

"Министерство внутренних дел констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

Более резко высказался бывший советник Авакова, а ныне глава Соцпартии Украины Илья Кива. Он заявил, что "власть хочет ослабить министра", но — "просто не понимает, что улицы Киева могут залиться кровью".

Многие восприняли это как пустую угрозу. Но политолог Андрей Золотарев отметил, что к таким заявлениям стоит относиться серьезно, поскольку "Аваков контролирует уличный ресурс, а это фактор силы".

Разумеется, в руках министра есть и другие рычаги. Во время обысков у сына Авакова, так совпало, Нацгвардия внезапно ушла от Верховной Рады, где в вялотекущем темпе продолжается "Михомайдан". Вдруг выяснилось, что присутствие нацгвардейцев там не особенно и необходимо.

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот "хлам" под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", — заявил Арсен Аваков у себя в Twitter.

Советник министра Зорян Шкиряк отметил в эфире одного из телеканалов, что меры по охране правительственного квартала во время текущих протестов уже обошлись более чем в 40 миллионов гривен.

Что же — просто поняли, что слишком дорого? Не очень-то убедительное объяснение, ведь еще накануне с расходами не считались.

Что вместо "фейкового Майдана"?

Так зачем на самом деле Аваков дал команду убрать Нацгвардию, охраняющую «майдан Саакашвили»? Этот интересующий многих вопрос рассмотрел политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его мнению, майдан этот, конечно, не настоящий, но Банковой дают понять: все может случится.

«Во-первых, Аваков таким образом показывает фейковость этого "Майдана", являющегося "договорняком" Порошенко и Саакашвили. Тем самым — мешая сценарию имитации якобы опасного для власти народного протеста, который Банковая и Саакашвили планировали разыгрывать не один месяц.

Во-вторых, Аваков показывает Порошенко, что, в знак мести за арест сына, готов в любой момент оставить Банковую, Кабмин и Раду без охраны. А на место фейкового Майдана может вдруг подтянуться "Нацкорпус", — написал Корнейчук в своем блоге.

"Правда, мы тут видим определенный блеф со стороны Авакова, — добавил аналитик. - Поскольку активность НАБУ против его сына — это прямой сигнал из Вашингтона, что как раз подконтрольных радикалов ему и нельзя использовать. Впрочем, ведь в игру могут включиться и другие силы. Как мы видели в январе 2014-го, когда вдруг появился некий "Правый сектор". И относительно мирный Майдан перешел в кровавое русло…".

"Угрожает штурмом Верховной Рады"

Пока не вполне понятно, имеет основания «Народный фронт» мстить президенту Петру Порошенко, ведь НАБУ могло получить команду совсем из другого центра. Об этом сказал, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина, политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, непонятно, чье это было решение — задерживать сына Авакова.

"Может быть, на НАБУ могли надавить с Запада, потому что фактически по деньгам бюро подконтрольно США, может быть, оттуда пришло решение. Не факт, что есть основания для мести Порошенко", — сказал эксперт.

Но если основания для мести все же есть, а этот вариант, по словам Спиридонова, тоже вполне реальный, то "Народный фронт" не будет добиваться досрочных выборов: "на выборы им идти категорически нельзя, у них все плохо с рейтингом". Это означает, что в НФ будут искать другие способы давления (добробаты, информационное воздействие и т.д.).

Одним из таких потенциально эффективных способов политолог считает решение Авакова убрать охрану МВД от стен парламента, что произошло практически синхронно с действиями НАБУ.

"Сейчас (на "майдане" Саакашвили — Ред.) очень мало митингующих. Но пленарная неделя начнется, митингующих будет больше. Соответственно, это грозит штурмом Верховной Рады. По крайней мере, таким образом Аваков нервирует президента (Порошенко — Ред.), показывая, что он может при случае снять охрану МВД с Верховной Рады, при случае может снять и с администрации президента и так далее", — сказал Спиридонов, подчеркнув, что такая демонстрация намерений может оказаться действенной, ведь "у президента мало штыков".

Ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что протестующие у стен Рады дают власти время до 7 ноября для выполнения требований "третьего майдана". На этот день намечен очередной митинг.

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Напомним, НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребления служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. По решению суда детективы получили доступ к счетам компании "Днипровенд", которую связывают с сыном главы МВД Александром Аваковым. Расследование дела длится уже почти год.