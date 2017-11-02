СБУ заявила о задержании россиянина в форме полицейского и с гранатой

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан России, один из которых подозревается в планировании акций протеста, а второй — в поджоге депутатского автомобиля, сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

По утверждениям ведомства, один из задержанных якобы должен был организовать акцию протеста против принятия закона об образовании. Его выдворили из Украины.

"Оперативники СБ Украины установили, что один из россиян начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый "палаточный городок" под министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового закона "Об образовании". Правоохранители задокументировали и блокировали намерения злоумышленника, который был выдворен за пределы нашей страны за антигосударственную деятельность", — говорится в сообщении.

В Киеве 2 ноября сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ, который приехал с гранатами и "коктейлями Молотова" и передвигался по городу в форме Нацполиции. Об этом заявил руководитель Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов

"Во время отработки других членов группы сотрудники спецслужбы выяснили, что еще один гражданин РФ, временно проживающий в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины… В дальнейшем оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и отравляющих веществ. Во время подготовки злоумышленника к очередному преступлению в столице он был задержан. Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие", — добавили в спецслужбе.

В конце октября Сергей Лавров заявил, что в Украине продолжается дискриминация россиян.