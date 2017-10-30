наверх
30.10.201715:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Опрос показал, как изменилось отношение россиян к Украине за полгода

    (обновлено: )757
    46% опрошенных в Украине ответили, что относятся к России в основном плохо или очень плохо, в России аналогичным образом отозвались об Украине 53% опрошенных.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Почти половина опрошенных россиян положительно относятся к Украине, хотя еще полгода назад хорошо относились около 25%.

    Флаги Украины и России
    КГГА
    С чем связано наращивание торговли Украины с Россией

    Как показал опрос, опубликованный в понедельник на сайте Киевского международного института социологии (КМИС), лишь 37% жителей Украины сказали, что относятся сейчас к РФ хорошо.

    Опрос проводился совместно с российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр". У участников опроса поинтересовались их отношением к Украине и России; 46% опрошенных в Украине ответили, что относятся к России в основном плохо или очень плохо, в России аналогичным образом отозвались об Украине 53% опрошенных. В то же время 37% жителей Украины сказали, что относятся к РФ очень хорошо или в основном хорошо, в РФ так же относятся к Украине 32%.

    В Украине на этот вопрос затруднились ответить 17% респондентов, в РФ — 15%.

    Аналогичный опрос, проведенный КМИС и "Левада-Центром" в мае текущего года, показал, что в Украине в основном плохо или очень плохо к РФ относились 37% опрошенных, а в РФ к Украине – 59% респондентов. Также 44% опрошенных на Украине относились к РФ очень хорошо или в основном хорошо, в РФ к Украине – 26%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Всеволод Степанюк
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука