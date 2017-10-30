Опрос показал, как изменилось отношение россиян к Украине за полгода

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Почти половина опрошенных россиян положительно относятся к Украине, хотя еще полгода назад хорошо относились около 25%.

Как показал опрос, опубликованный в понедельник на сайте Киевского международного института социологии (КМИС), лишь 37% жителей Украины сказали, что относятся сейчас к РФ хорошо.

Опрос проводился совместно с российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр". У участников опроса поинтересовались их отношением к Украине и России; 46% опрошенных в Украине ответили, что относятся к России в основном плохо или очень плохо, в России аналогичным образом отозвались об Украине 53% опрошенных. В то же время 37% жителей Украины сказали, что относятся к РФ очень хорошо или в основном хорошо, в РФ так же относятся к Украине 32%.

В Украине на этот вопрос затруднились ответить 17% респондентов, в РФ — 15%.

Аналогичный опрос, проведенный КМИС и "Левада-Центром" в мае текущего года, показал, что в Украине в основном плохо или очень плохо к РФ относились 37% опрошенных, а в РФ к Украине – 59% респондентов. Также 44% опрошенных на Украине относились к РФ очень хорошо или в основном хорошо, в РФ к Украине – 26%.