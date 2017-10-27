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    Россия

    В России пограничники изъяли у гражданина Украины 7 кг марихуаны

    (обновлено: )2010
    Сообщается, что мужчина был задержан в международном автомобильном пункте пропуска Нехотеевка, у него нашли семь брикетов вещества растительного происхождения (предположительно, марихуана) общим весом около 7 килограмм.
    Марихуана. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Белгородские пограничники нашли при досмотре у гражданина Украины семь брикетов марихуаны весом в 7 кг, сообщил в пятницу Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

    Марихуана. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
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    "В международном автомобильном пункте пропуска Нехотеевка в ходе пограничного контроля пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Мелитополь (Украина) – Москва, выявлен 25-летний гражданин Украины, который во время проверки документов заметно нервничал. В результате досмотра в багаже задержанного обнаружено и изъято семь брикетов вещества растительного происхождения (предположительно, марихуана) общим весом около 7 килограмм", — говорится в сообщении.

    ФСБ подчеркивает, что это не первый случай, когда украинские пограничники пропускают граждан, которые пытаются ввезти наркотики.

    "Всего с начала 2017 года в российских пунктах пропуска на белгородском направлении пресечено 10 попыток ввоза с территории Украины различных видов наркотических средств", — отмечает ведомство.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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