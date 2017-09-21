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    Киев

    Пограничники задержали в аэропорту "Киев" гражданку РФ с наркотиками

    (обновлено: )12301
    В погранслужбе сообщили, что у гражданки Российской Федерации в личных вещах при обыске обнаружили наркотическое вещество. У нее также не было при себе документов.
    Аэропорт Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Пограничники заявляют, что задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

    "Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в международном аэропорту "Борисполь" задержали гражданку Российской Федерации, у которой в личных вещах обнаружили наркотическое вещество", — сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

    dpsu.gov.ua
    Пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

    По данным ведомства, во время беседы с задержанной наблюдались признаки наркотического опьянения, в ее личных вещах обнаружили наркотики. Кроме того, у женщины не было при себе документов, она объяснила это тем, что потеряла их в самолете. Правоохранители составили административный протокол и проинформировали о нарушении сотрудников Нацполиции.

    Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины разработала законопроект для усиления мер безопасности на границе.

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