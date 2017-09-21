Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей - ОБСЕ

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, у украинского пограничного блокпоста в Херсонской области недалеко от села Атамань. На членов патруля миссии напали три собаки.

"По просьбе наблюдателей командир пограничников отозвал собак, однако после этого выпустил их еще два раза, и они с агрессивным лаем бежали за машиной патруля. Патруль СММ безопасно покинул этот район", — говорится в отчете.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой — беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией на востоке Украины и отчитываться по ней.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.