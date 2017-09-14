В ОБСЕ заинтересовались с законом об образовании

Фото: OSCE/Curtis Budden

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Представители ОБСЕ намерены ознакомиться с принятым в Украине новым законом об образовании, сообщил политический советник офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Захид Мовладзе.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ.

"Цель нашего визита заключается в ознакомлении с новым законом "Об образовании". Мы бы хотели понять, как он касается национальных меньшинств, проживающих в Украине… Есть некоторые программы, которые мы стремимся воплотить в отдельных регионах", — цитирует Мовладзе сайт министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.