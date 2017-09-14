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    Общество

    В ОБСЕ заинтересовались с законом об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (55)

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    В ОБСЕ отметили, что хотели понять, как новый закон об образовании касается национальных меньшинств, проживающих в Украине.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Представители ОБСЕ намерены ознакомиться с принятым в Украине новым законом об образовании, сообщил политический советник офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Захид Мовладзе.

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    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ.

    "Цель нашего визита заключается в ознакомлении с новым законом "Об образовании". Мы бы хотели понять, как он касается национальных меньшинств, проживающих в Украине… Есть некоторые программы, которые мы стремимся воплотить в отдельных регионах", — цитирует Мовладзе сайт министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

    Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.

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