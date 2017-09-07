ОБСЕ сообщило, сколько раз им ограничивали передвижение в Донбассе

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В этом году наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 480 случаев препятствования их передвижению, говорится в отчете, опубликованном пресс-службой ОБСЕ.

"В первом полугодии 2017 года в своей деятельности Миссия столкнулась ориентировочно с 480 случаями ограничений и препятствий, из которых 75% произошли в неподконтрольных правительству районах", — говорится в сообщении.

Сообщается, что многие из этих ограничений и препятствий имели насильственный характер. В течение первых шести месяцев этого года произошло 13 сопровождавшихся насилием инцидентов — все в неподконтрольных правительству районах.

В то же время, в период с июля по декабрь 2016 года произошел только один подобный инцидент.

"Насилие и угрозы применить насилие должны прекратиться", — заявил Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

Как сообщалось ранее, новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер собирается посетить Киев в ближайшее время.