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    Общество

    ОБСЕ сообщило, сколько раз им ограничивали передвижение в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (46)

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    По данным ОБСЕ, в первом полугодии 2017 года в своей деятельности Миссия столкнулась ориентировочно с 480 случаями ограничений и препятствий, из которых 75% произошли в неподконтрольных правительству районах.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В этом году наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 480 случаев препятствования их передвижению, говорится в отчете, опубликованном пресс-службой ОБСЕ.

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    "В первом полугодии 2017 года в своей деятельности Миссия столкнулась ориентировочно с 480 случаями ограничений и препятствий, из которых 75% произошли в неподконтрольных правительству районах", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что многие из этих ограничений и препятствий имели насильственный характер. В течение первых шести месяцев этого года произошло 13 сопровождавшихся насилием инцидентов — все в неподконтрольных правительству районах.

    В то же время, в период с июля по декабрь 2016 года произошел только один подобный инцидент.

    "Насилие и угрозы применить насилие должны прекратиться", — заявил Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

    Как сообщалось ранее, новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер собирается посетить Киев в ближайшее время.

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