В ОБСЕ назвали число жертв конфликта в Донбассе с начала года

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. С начала года жертвами конфликта в Донбассе стали 68 мирных жителей, 315 ранены. Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Facebook.

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"В 2017 году гражданское население по-прежнему страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертв среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых", — говорится в сообщении.

В то же время в 2016 году миссия подтвердила 442 жертвы среди гражданского населения, среди которых — 88 погибших.

Глава СММ ОБСЕ Ертурул Апакан подчеркнул постоянную необходимость информирования о минной опасности и призвал все стороны, в соответствии с уже взятыми на себя обязательствами, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

"На противоположной стороне возрастного спектра — малые дети, платящие высокую цену за неспособность сторон прекратить боевые действия", — приводятся слова Апакана на странице СММ ОБСЕ в Facebook. Он отметил, что из 31 жертвы среди гражданского населения, которые были вызваны неправильным обращением с взрывными устройствами, более 50% — дети.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.