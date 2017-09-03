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    Главы ОБСЕ и МАГАТЭ высказались об испытании водородной бомбы КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (634)

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    Себастьян Курц призвал КНДР "прекратить односторонние провокации и вернуться к переговорам", а также потребовал немедленной реакции на произошедшее от Совета безопасности ООН.
    Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц
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    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что испытания, вероятно, ядерного оружия КНДР нарушает международные обязательства страны и является "безрассудным и безответственным" поступком на фоне напряженной ситуации на Корейском полуострове.

    "Категорически осуждаю ядерное испытание КНДР. Оно является не только явным нарушением международных обязательств Северной Кореи, но и безрассудным и безответственным поступком во время повышенной напряженности на Корейском полуострове", — говорится в его заявлении в Twitter.

    Курц призвал КНДР "прекратить односторонние провокации и вернуться к переговорам", а также потребовал немедленной реакции на произошедшее от Совета безопасности ООН.

    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону севера Японии
    Kazuhiro NOGI / AFP
    Летать так летать. КНДР запустила ракету над Японией

    Между тем, гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что последнее ядерное испытание КНДР – "печальный акт", который свидетельствует о полном игнорировании неоднократных требований международного сообщества.

    "Сегодняшнее ядерное испытание Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) является чрезвычайно печальным актом. Этот новый тест, который следует за двумя испытаниями в прошлом году и является шестым с 2006 года, полностью игнорирует неоднократные требования международного сообщества", — говорится в его заявлении, размещенном на сайте агентства в воскресенье.

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    Он напомнил, что в своих резолюциях, последней из которых являлась резолюция номер 2371, Совет Безопасности ООН подтвердил свои решения о том, что КНДР не проводит дальнейших ядерных испытаний и откажется от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ в полной, поддающейся проверке и необратимой форме.

    "Я вновь настоятельно призываю КНДР в полной мере выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ", — добавил он.

    Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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