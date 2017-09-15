Погранслужба занялась усилением мер безопасности на границе

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины разработала законопроект для усиления мер безопасности на границе, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Для обеспечения пограничной безопасности Государственная пограничная служба Украины инициирует изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины… Внесение изменений обусловлено тем, что результаты реализации задач органов Госпогранслужбы на государственной границе Украины и в пределах контролируемых пограничных районов не всегда эффективны, прежде всего, из-за несовершенства и несоответствия законодательства относительно производства по делам об административных правонарушениях в пограничной сфере", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что внесение изменений позволит усовершенствовать меры, принимаемые пограничниками по противодействию нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушения в пограничной сфере. В частности, в настоящее время за совершение злостного неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы и нарушение иностранцами правил пребывания в Украине определена ответственность в виде незначительного штрафа (максимальный размер 850 гривен – около 33 долларов). По мнению ведомства, это не является препятствием и не останавливает иностранца — нарушителя от противоправных действий.

В ведомстве пояснили, что при этом отсутствие взыскания в виде административного ареста за незаконное пересечение госграницы группой лиц способствует тому, что злоумышленники совершают именно групповые переправки нелегальных мигрантов.

Именно поэтому пограничная служба инициирует приближение ответственности за ряд правонарушений к санкциям за совершение коррупционных правонарушений, так как нарушения в сфере противодействия нелегальной миграции несут угрозу международному правопорядку.

Кроме того, Госпогранслужба инициирует ответственность и за ряд других правонарушений, среди которых намерение въехать в Украину иностранцев и лиц без гражданства, которым уполномоченными органами при определенных обстоятельствах принято решение о запрете въезда в Украину.

Ранее полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где в воскресенье сторонники экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прорвали границу. В связи с прорывом через границу возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Двоим из задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.