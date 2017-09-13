Донбасс и миротворцы. Появилась реакция Погранслужбы

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КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Госпогранслужба разработала алгоритм взаимодействия с миротворческой миссией в случае принятия решения о введении соответствующей миссии в Донбасс, сообщил помощник председателя ведомства Олег Слободян.

"Если это решение будет принято в ООН, у нас есть алгоритм действий на случай, если с нами возьмет под охрану неподконтрольный участок границы и миротворческая миссия", — отметил Слободян, передает УНИАН.

По его словам, пограничники готовы взаимодействовать с миротворцами.

"Еще после того, как в 2015 году президент Украины Петр Порошенко озвучил идею мирного плана и возможное присутствие миротворцев на территории Украины, на временно неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей… мы разрабатывали несколько вариантов выхода на временно неподконтрольный участок границы, и один из этих вариантов — нам также будут помогать представители миротворческой миссии", — уточнил Слободян.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Киев в то же время считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины Петр Порошенко во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.